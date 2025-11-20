بازدید وزیر بهداشت از روند ساخت بیمارستان شهید سلیمانی کرمان

به گزارش ایلنا، این بیمارستان که قرار است جایگزین بیمارستان شفا شود، در زمینی به مساحت ۷۳ هزار مترمربع و در ۱۳ طبقه در حال احداث است.

تاکنون ۱۲.۵ کیلومتر شمع‌ جهت تحکیم‌سازی سازه اجرا شده و پیشرفت فیزیکی طرح به حدود ۲۵ درصد رسیده است. در صورت تأمین نقدینگی، پروژه می‌تواند در کمتر از یک سال به بهره‌برداری برسد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال جاری ۲۵۷ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه ساخت این بیمارستان پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۵۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. در مجموع تا امروز یک همت برای پروژه هزینه شده و طبق برآوردها، بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی برای تکمیل و تجهیز کامل به حدود ۱۴ همت بودجه نیاز دارد.

وزیر بهداشت در جریان این بازدید قول داد هر میزان اعتباری که استان برای پیشبرد پروژه اختصاص دهد، وزارت بهداشت نیز ۳۰ درصد معادل آن را تأمین خواهد کرد تا روند ساخت بیمارستان با سرعت بیشتری دنبال شود.

