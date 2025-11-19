خبرگزاری کار ایران
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

در خدمت‌رسانی به خانواده شهدا هیچ فاصله‌ای بین بنیاد شهید و سپاه وجود ندارد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه هوافضا، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، بر عزم بنیاد شهید برای حل مشکلات و رفع نیازهای آن ها تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سعید اوحدی در این دیدار که در جمع خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه هوافضا برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضور در بین خانواده شهدا موجب افتخار است و این توفیق بزرگی برای ماست. سرلشکر شهید سلامی نیز در دیدارهایی که با ایشان داشتیم، مهمترین توصیه‌اش به ما، رسیدگی به خانواده شهدا بوده است. 

اوحدی با اشاره به حدیث قدسی، اظهار کرد: خداوند فرموده اگر من داغی بر دل شما گذاشته و عزیزتان را از شما دور کرده‌ام، بدانید که خودم جایگزین او در نزد خانواده هستم. همچنین خداوند به ما انسان‌های زمینی هم امر فرموده که وظیفه سنگینی دارید، زیرا اگر دل آن‌ها را شاد کنید من نیز شاد می‌شوم اما اگر آن‌ها را بیازارید، مرا آزرده‌اید. 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه هدف این بنیاد، حل مشکلات خانواده شهدا است، تصریح کرد: شاید ما عمق فاجعه‌ای که برای شما رخ داده را درک نکنیم اما در حد توانمان اقدام خواهیم کرد. تا پایان آذرماه با مراکز درمانی نزدیک محل زندگی شما قرارداد خواهیم بست، زیرا بیمه دی رتبه اول را در بیمه‌های درمانی داراست و با تمام مراکز درمانی نیروهای مسلح و سپاه قرارداد دارد. 

اوحدی با اشاره به رسالت سنگین خانواده شهدا، گفت: اگر اعتقاد داریم شهدا در بین ما هستند، امروز دغدغه این عزیزان به مراتب بیشتر از ماست. شما امروز هم وظیفه تربیت فرزندان خود را دارید و هم نگاه جامعه به شما به گونه‌ای دیگر است و البته الگوی شما حضرت زهرا (س) است که فرمودند مادر بزرگترین مدرسه تربیت است. 

وی در ادامه افزود: در خدمت‌رسانی به خانواده شهدا هیچ فاصله‌ای بین بنیاد شهید و سپاه وجود ندارد و موضوعات مطروحه از جانب شما پیگیری خواهد شد. 

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: در حوزه بیمه و درمان به امید خدا محدودیتی وجود ندارد و بیمه دی هزینه‌ای بابت درمان دریافت نخواهد کرد. در خصوص موضوعاتی مثل حضانت و قیومیت نیز بنیاد شهید و سپاه تا آخر با شما همراهی خواهند کرد. 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مصائب حضرت زینب (س) در کربلا، گفت: حضرت زینب (س) ۱۴ شهید در ظهر عاشورا تقدیم کرد و در دارالخلافه عبیدالله ابن زیاد فرمودند: «ما رایت الا جمیلا»، این درک و شناخت حضرت زینب (س) از ارزش‌های ماست که باید الگو قرار دهیم. داغی که بر دل شما نشست برای ما با ارزش است و امیدوارم خداوند به ما توفیق خدمتگزاری عنایت کند. 

به گزارش ایثار، در این مراسم، عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، سردار شریفی، مسئول ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و سرتیپ منصوری مسئول ایثارگران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند.

