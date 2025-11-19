به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اولین ایستگاهی از شبکه مترو تهران که در ماه آذر سنوات گذشته تکمیل و به بهره برداری رسیده است، ایستگاه امام‌حسین(ع) است که یک ایستگاه تقاطعی بین خطوط ۲ و ۶ بوده و البته در خط ۲ مترو قرار دارد؛ این ایستگاه روز چهاردهم آذرماه ۱۳۸۵ در اختیار شهروندان قرار گرفت که اتفاقاً ورودی دوم آن نیز در سال جاری به بهره برداری می رسد.

در جمع ۱۱ ایستگاهی که زمان افتتاح آنها ماه آذر بوده است، ایستگاههای خاص و البته مهمی به چشم می خورند که از جمله آنها می توان به ایستگاه تئاترشهر (خط ۴) با مراجعان متعدد از جامعه هنرمندان، ایستگاه تقاطعی میدان حضرت ولیعصر (عج) (خط ۳ و در تقاطع با خط ۶) که یکی از ایستگاههای بسیار پرمسافر بوده و پلازای خاصی برای ورود و خروج مسافران در آن تعبیه شده است (با نام ایوان مفهومی انتظار)، ایستگاه میدان جهاد (خط ۳) که معماری کیوسک ورودی آن صاحب عناوین و جوایز معتبر بین المللی شد، ایستگاه برج میلاد (خط ۷) که مسافران زیادی را پذیرا بوده و فضای داخلی آن (خصوصاً سالن بلیت فروشی) بسیار ویژه و منحصر به فرد طراحی شده است، ایستگاه شهر جدید پرند (امتداد جنوبی خط یک) که جزو مترو شهرهای اقماری بوده و پس از گذشت ۱۸ سال از آغاز عملیات اجرایی آن به بهره برداری رسید (با احداث ۱۹ کیلومتر مسیر ریلی روزمینی تا ایستگاه فرودگاه امام‌خمینی (ره)) اشاره کرد.

دیگر ایستگاه‌های افتتاح شده در ماه های آذر سال های گذشته، شامل ایستگاههای نبرد، میرزای شیرازی، شهید بهشتی، حسین آباد و امیرکبیر است.

با بهره برداری از ایستگاه خاص حضرت مریم مقدس (س) که دارای ابعاد رسانه ای فراگیر داخلی و بین المللی شده است، جمع ایستگاههای افتتاح شده شبکه مترو پایتخت در ماه‌های آذر به عدد ۱۲ می‌رسد و این یعنی حدود ۷ درصد کل ایستگاه‌های فعال کنونی در مترو تهران.

انتهای پیام/