به گزارش ایلنا، قنبری باغستان در پنل تخصصی تبیین بورسیه صنعت و مشاغل در استان فارس گفت: بورسیه صنعت و مشاغل یکی از ابتکارات سازمان امور دانشجویان برای جلب مشارکت بخش صنعت در آموزش دانشجویان برای تامین نیروی انسانی خودشان در آینده است.

معاون بورس و دانشجویان خارج گفت: مسیرهای تحول برای گذار در امتداد نسل‌های مختلف دانشگاهی زیاد است، اما از نظر ما ارتباط با صنعت و اینکه صنعت و صنایع بزرگ خودشان با دانشگاه در آموزش و مجهز کردن دانشجویان به مهارت‌های جدید و مدرن نقش‌آفرینی کنند، یکی از بهترین‌ها است که هم همسو با دانشگاه‌های کارآفرین است و هم ذیل مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود.

وی با اشاره به کاهش تقاضای متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها افزود: بخشی از این کاهش تقاضا به دلیل نبود چشم انداز اشتغال در آینده پس از فارغ‌التحصیلی است و ما انتظار داریم صنایع و شرکت‌های بزرگ با ورود به این موضوع و با استفاده از ظرفیت‌های خوبی که در آیین‌نامه و شیوه‌نامه بورسیه صنعت و مشاغل (از جمله مشارکت در انتخاب دانشجو و همچنین تامین محتوا و واحدهای آموزشی) ایجاد شده؛ حداکثر بهره را از این بورسیه برای تامین نیروی انسانی خود ببرند.

قنبری باغستان در ادامه با اشاره به تجارب مختلف قبلی از اعطای بورسیه توسط بخش صنعت توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بر اهمیت بازخوانی این تجارب و استفاده از درس آموخته‌های آن برای ارتقای شرایط کمی و کیفی بورسیه صنعت و مشاغل از سوی سازمان امور دانشجویان تأکید کرد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از طرفیت‌های بومی استان‌ها و شهرهای کشور از راه‌اندازی کارگروه‌های استانی بورسیه صنعت و مشاغل به میزبانی دانشگاه‌های بزرگ خبر داد که اولین آن به صورت پایلوت در دانشگاه صنعتی شیراز ایجاد خواهد شد.

گفتنی است اولین نشست تبیین بورسیه صنعت و مشاغل ویژه استان فارس با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، مسئولان دانشگاه‌های استان فارس و همچنین مدیران ارشد نزدیک به ۶۰ شرکت و گروه صنعتی در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، بنا بر اعلام معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان سلسله نشست‌های تبیین بورسیه صنعت و مشتعل از این پس به صورت پی‌در‌پی در دانشگاه‌های مراکز استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/