خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی کارگروه‌های استانی بورسیه صنعت و مشاغل

راه‌اندازی کارگروه‌های استانی بورسیه صنعت و مشاغل
کد خبر : 1716341
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با راه‌اندازی کارگروه‌های استانی و از طریق هم‌افزایی با بخش صنعت موانع بورسیه صنعت و مشاغل برطرف می‌شود.

به گزارش ایلنا، قنبری باغستان در پنل تخصصی تبیین بورسیه صنعت و مشاغل در استان فارس گفت: بورسیه صنعت و مشاغل یکی از ابتکارات سازمان امور دانشجویان برای جلب مشارکت بخش صنعت در آموزش دانشجویان برای تامین نیروی انسانی خودشان در آینده است.

معاون بورس و دانشجویان خارج گفت: مسیرهای تحول برای گذار در امتداد نسل‌های مختلف دانشگاهی زیاد است، اما از نظر ما ارتباط با صنعت و اینکه صنعت و صنایع بزرگ خودشان با دانشگاه در آموزش و مجهز کردن دانشجویان به مهارت‌های جدید و مدرن نقش‌آفرینی کنند، یکی از بهترین‌ها است که هم همسو با دانشگاه‌های کارآفرین است و هم ذیل مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود.

وی با اشاره به کاهش تقاضای متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها افزود: بخشی از این کاهش تقاضا به دلیل نبود چشم انداز اشتغال در آینده پس از فارغ‌التحصیلی است و ما انتظار داریم صنایع و شرکت‌های بزرگ با ورود به این موضوع و با استفاده از ظرفیت‌های خوبی که در آیین‌نامه و شیوه‌نامه بورسیه صنعت و مشاغل (از جمله مشارکت در انتخاب دانشجو و همچنین تامین محتوا و واحدهای آموزشی) ایجاد شده؛ حداکثر بهره را از این بورسیه برای تامین نیروی انسانی خود ببرند.

قنبری باغستان در ادامه با اشاره به تجارب مختلف قبلی از اعطای بورسیه توسط بخش صنعت توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بر اهمیت بازخوانی این تجارب و استفاده از درس آموخته‌های آن برای ارتقای شرایط کمی و کیفی بورسیه صنعت و مشاغل از سوی سازمان امور دانشجویان تأکید کرد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از طرفیت‌های بومی استان‌ها و شهرهای کشور از راه‌اندازی کارگروه‌های استانی بورسیه صنعت و مشاغل به میزبانی دانشگاه‌های بزرگ خبر داد که اولین آن به صورت پایلوت در دانشگاه صنعتی شیراز ایجاد خواهد شد.

گفتنی است اولین نشست تبیین بورسیه صنعت و مشاغل ویژه استان فارس با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، مسئولان دانشگاه‌های استان فارس و همچنین مدیران ارشد نزدیک به ۶۰ شرکت  و گروه صنعتی در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، بنا بر اعلام معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان سلسله نشست‌های تبیین بورسیه صنعت و مشتعل از این پس به صورت پی‌در‌پی در دانشگاه‌های مراکز استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب