خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف پرونده سرقت مسلحانه با دستگیری دو تبعه خارجی

کشف پرونده سرقت مسلحانه با دستگیری دو تبعه خارجی
کد خبر : 1716223
لینک کوتاه کپی شد.

سردار ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف پرونده سرقت مسلحانه پیک داروخانه در محدوده شهران و دستگیری عاملان اصلی آن در مشهد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار ولی‌پور گودرزی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: «در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از پیک داروخانه‌ای در محدوده شهران، بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ به محل اعزام شدند. در تحقیقات میدانی مشخص شد پیک داروخانه در حال انتقال محموله دارویی به ارزش حدود ۹۰ میلیون تومان از داروخانه‌ای در افسریه به مقصد بیمارستان بوده که در مسیر، محل تحویل دارو از سوی مشتری تلفنی تغییر داده شده است.»

سردار گودرزی افزود: «پیک داروخانه در محل جدید (پارکی در محدوده شهران) با دو مرد جوان روبه‌رو می‌شود که با معرفی خود به عنوان مشتری، دارو را تحویل گرفته و هنگام پرداخت وجه، یکی از آنان با تهدید سلاح کمری اقدام به سرقت می‌کند و متهمان پس از شلیک یک تیر به سمت پیک، از صحنه می‌گریزند.»

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: «کارآگاهان با بهره‌گیری از تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه، موفق به شناسایی بخشی از پلاک خودروی متهمان شدند و در تحقیقات بعدی مشخص شد مالک خودرو، آن را در اختیار چند تبعه افغانستانی ساکن مشهد قرار داده است.»

به گفته سردار گودرزی، «با اقدامات اطلاعاتی دقیق و هماهنگی با پلیس مشهد، مخفیگاه متهمان در یکی از منازل مجردی شناسایی و در یک عملیات ضربتی دو عضو اصلی باند به اسامی فهیم امانی و ظریف احمد حق‌سنج (هر دو تبعه افغانستان) دستگیر شدند. از مخفیگاه آنان نیز یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه خشاب و چهار تیر فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.»

وی بیان کرد: «متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب سرقت مسلحانه در شهران و چندین فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرده‌اند. تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای احتمالی این باند ادامه دارد.»

سردار گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: «پلیس آگاهی تهران بزرگ با جدیت با هرگونه جرائم خشن و مسلحانه برخورد کرده و امنیت شهروندان را خط قرمز خود می‌داند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب