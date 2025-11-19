کشف پرونده سرقت مسلحانه با دستگیری دو تبعه خارجی

به گزارش ایلنا، سردار ولی‌پور گودرزی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: «در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از پیک داروخانه‌ای در محدوده شهران، بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ به محل اعزام شدند. در تحقیقات میدانی مشخص شد پیک داروخانه در حال انتقال محموله دارویی به ارزش حدود ۹۰ میلیون تومان از داروخانه‌ای در افسریه به مقصد بیمارستان بوده که در مسیر، محل تحویل دارو از سوی مشتری تلفنی تغییر داده شده است.»

سردار گودرزی افزود: «پیک داروخانه در محل جدید (پارکی در محدوده شهران) با دو مرد جوان روبه‌رو می‌شود که با معرفی خود به عنوان مشتری، دارو را تحویل گرفته و هنگام پرداخت وجه، یکی از آنان با تهدید سلاح کمری اقدام به سرقت می‌کند و متهمان پس از شلیک یک تیر به سمت پیک، از صحنه می‌گریزند.»

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: «کارآگاهان با بهره‌گیری از تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه، موفق به شناسایی بخشی از پلاک خودروی متهمان شدند و در تحقیقات بعدی مشخص شد مالک خودرو، آن را در اختیار چند تبعه افغانستانی ساکن مشهد قرار داده است.»

به گفته سردار گودرزی، «با اقدامات اطلاعاتی دقیق و هماهنگی با پلیس مشهد، مخفیگاه متهمان در یکی از منازل مجردی شناسایی و در یک عملیات ضربتی دو عضو اصلی باند به اسامی فهیم امانی و ظریف احمد حق‌سنج (هر دو تبعه افغانستان) دستگیر شدند. از مخفیگاه آنان نیز یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه خشاب و چهار تیر فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.»

وی بیان کرد: «متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب سرقت مسلحانه در شهران و چندین فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرده‌اند. تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای احتمالی این باند ادامه دارد.»

سردار گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: «پلیس آگاهی تهران بزرگ با جدیت با هرگونه جرائم خشن و مسلحانه برخورد کرده و امنیت شهروندان را خط قرمز خود می‌داند.»

