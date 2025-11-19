مرگ ۹ نفر در اثر برخورد خودروی شوتی با تریلی؛ جاسازی ۱۵ تبعه خارجی در یک خودرو!

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس‌راه راهور فراجا، با اشاره به وقوع سانحه مرگبار در محور سراوان – خاش در روز گذشته اظهار کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو حامل اتباع خارجی با تریلی ۹ نفر در صحنه جان باختند و انتقال ۷ مصدوم با وضعیت وخیم به مراکز درمانی انجام شد.

سردار کرمی‌اسد گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که در این خودرو ۱۶ نفر حضور داشتند. یک راننده ایرانی و ۱۵ تبعه خارجی که به‌صورت «غیرمتعارف، غیرایمن و به‌شدت خطرناک» در نقاط مختلف خودرو شامل صندوق عقب، صندلی‌های عقب، بخش جلویی کابین و فضاهای استتاری جاسازی شده بودند.

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا توضیح داد: راننده برای فرار از کنترل پلیس دست به «تخلفات کاملاً عامدانه» زده و با سرعت‌های بسیار بالا و حرکات رعب‌آور رانندگی کرده است. او در مسیر حدود ۱۳۷ کیلومتری سراوان تا خاش، بیش از ۱۲۰ کیلومتر را با سرعت‌های بالا طی کرده و همین رفتارهای خطرناک نهایتاً منجر به انحراف و برخورد شدید با یک دستگاه تریلی شده است.

راننده تریلی با وجود تلاش برای جلوگیری از حادثه مجبور به انحراف به راست شده و در حاشیه جاده واژگون شده است؛ با این حال وی آسیبی ندیده است.

سردار کرمی‌اسد با ابراز تأسف نسبت به جان‌باختن اتباع خارجی گفت: این افراد هرچند ورود غیرمجاز داشته باشند، اما انسان هستند و نباید جانشان به این شکل از بین برود.

وی تأکید کرد که تعداد محدودی از رانندگان سودجو، با انگیزه کسب درآمد، با حمل مخفیانه ۱۰ تا ۱۵ نفر در خودروهای سواری، امنیت جاده‌ها را به‌شدت تهدید می‌کنند. به گفته وی، رفتار راننده این خودرو «در قالب رانندگی قابل تعریف نیست» و اگر در لحظه حادثه به‌جای تریلی، یک اتوبوس مسافربری یا خودروی حامل خانواده‌ها در مسیر قرار می‌گرفت، تعداد تلفات می‌توانست چندین برابر شود.

وی با اشاره به افزایش ترددهای غیرمجاز اتباع در ماه‌های اخیر گفت: ورودهای غیرقانونی در پوشش‌های مختلف و با روش‌های بسیار خطرناک انجام می‌شود. افراد سودجو با مخفی‌کردن اتباع در قسمت بار کامیون‌ها، جعبه بغل خودروهای باربری و فضاهای کاملاً غیرایمن، آنان را با ریسک جدی مرگ جابه‌جا می‌کنند.

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه مدیریت این معضل فقط با تلاش پلیس ممکن نیست، تصریح کرد: بر اساس تدابیر رئیس‌جمهور و اختیارات ویژه‌ای که در تمام حوزه‌ها به استانداری‌های سراسر کشور تفویض شده است، اکنون ظرفیت ارزشمندی در اختیار استان‌ها قرار دارد. پیشنهاد ما این است که استانداران با استفاده حداکثری از این اختیارات، تصمیم‌های قاطع، عملیاتی و فوری برای مهار پدیده غیرایمن و ناصواب قاچاق کالا و به‌ویژه قاچاق انسان اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: این یک مسئولیت چندبخشی است و بدون همکاری کامل همه دستگاه‌ها قابل کنترل نخواهد بود.

کرمی اسد هشدار داد که برخی از مصدومان حادثه در وضعیت وخیم قرار دارند و احتمال افزایش تعداد جان‌باختگان وجود دارد. حال پرسش اساسی این است که اگر به‌جای تریلی، یک اتوبوس مسافربری بود چه می‌شد؟

سردار کرمی‌اسد در پایان با طرح یک پرسش جدی گفت: اگر در لحظه وقوع حادثه به‌جای تریلی، یک اتوبوس یا خودروی حامل خانواده‌ها در مقابل این خودرو قرار می‌گرفت، چه فاجعه‌ای رقم می‌خورد؟ این سوال نشان می‌دهد که مقابله با قاچاق انسان در جاده‌ها ضرورتی فوری، ملی و فرابخشی است.