توضیح پلیس درباره حواشی ایجادشده درباره QR کُد کارت خودرو و گواهینامه

در این اطلاعیه آمده است: اتصال شهروندان به هرگونه لینک از طریق QR کُد کارت خودرو یا گواهینامه در فضای مجازی عملاً بی‌اعتبار و غیرقابل‌استفاده بوده و اساساً چنین کاربردی برای این کدها تعریف نشده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین توضیح داد: به دلیل نحوه طراحی مرورگرهای اینترنتی نظیر گوگل و الزام این سامانه‌ها به ارائه یک نتیجه برای هر درخواست، ممکن است برخی اعدادِ موجود در ساختار رمزگذاری‌شده QR کُد، هنگام جست‌وجوی مستقیم در اینترنت به نتایجی تصادفی منتهی شود؛ موضوعی که ارتباطی با عملکرد و کارکرد اصلی این کدها ندارد.

پلیس در پایان بار دیگر تأکید کرد QR کُد درج‌شده در کارت‌های خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه صرفاً برای استفاده مأموران راهنمایی و رانندگی و نیروهای انتظامی جهت شناسایی مشخصات خودرو یا راننده و استعلام اصالت مدارک است.