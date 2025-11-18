توضیح پلیس درباره حواشی ایجادشده درباره QR کُد کارت خودرو و گواهینامه
مرکز اطلاعرسانی پلیس با صدور اطلاعیهای، شایعات مربوط به اتصال QR کُد کارتهای خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه به محتوای نامناسب در فضای مجازی را رد کرد و تأکید کرد این کدها صرفاً برای استفاده مأموران در زمان حوادث و سوانح طراحی شدهاند.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس در پی انتشار برخی ابهامات و شایعات در فضای مجازی درباره ارتباط QR کُد درجشده روی کارتهای خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه با محتوای نامناسب اعلام کرد: بررسیهای فنی و تخصصی نشان میدهد که QR کُد مورد استفاده در این کارتها تنها برای بهرهبرداری مأموران انتظامی و کارکنان پلیس راهور در زمان حوادث، سوانح و استعلام اصالت مدارک است.
در این اطلاعیه آمده است: اتصال شهروندان به هرگونه لینک از طریق QR کُد کارت خودرو یا گواهینامه در فضای مجازی عملاً بیاعتبار و غیرقابلاستفاده بوده و اساساً چنین کاربردی برای این کدها تعریف نشده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس همچنین توضیح داد: به دلیل نحوه طراحی مرورگرهای اینترنتی نظیر گوگل و الزام این سامانهها به ارائه یک نتیجه برای هر درخواست، ممکن است برخی اعدادِ موجود در ساختار رمزگذاریشده QR کُد، هنگام جستوجوی مستقیم در اینترنت به نتایجی تصادفی منتهی شود؛ موضوعی که ارتباطی با عملکرد و کارکرد اصلی این کدها ندارد.
پلیس در پایان بار دیگر تأکید کرد QR کُد درجشده در کارتهای خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه صرفاً برای استفاده مأموران راهنمایی و رانندگی و نیروهای انتظامی جهت شناسایی مشخصات خودرو یا راننده و استعلام اصالت مدارک است.