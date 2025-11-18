خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح پلیس درباره حواشی ایجادشده درباره QR کُد کارت خودرو و گواهینامه

توضیح پلیس درباره حواشی ایجادشده درباره QR کُد کارت خودرو و گواهینامه
کد خبر : 1716078
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس با صدور اطلاعیه‌ای، شایعات مربوط به اتصال QR کُد کارت‌های خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه به محتوای نامناسب در فضای مجازی را رد کرد و تأکید کرد این کدها صرفاً برای استفاده مأموران در زمان حوادث و سوانح طراحی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در پی انتشار برخی ابهامات و شایعات در فضای مجازی درباره ارتباط QR کُد درج‌شده روی کارت‌های خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه با محتوای نامناسب اعلام کرد: بررسی‌های فنی و تخصصی نشان می‌دهد که QR کُد مورد استفاده در این کارت‌ها تنها برای بهره‌برداری مأموران انتظامی و کارکنان پلیس راهور در زمان حوادث، سوانح و استعلام اصالت مدارک است.

در این اطلاعیه آمده است: اتصال شهروندان به هرگونه لینک از طریق QR کُد کارت خودرو یا گواهینامه در فضای مجازی عملاً بی‌اعتبار و غیرقابل‌استفاده بوده و اساساً چنین کاربردی برای این کدها تعریف نشده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین توضیح داد: به دلیل نحوه طراحی مرورگرهای اینترنتی نظیر گوگل و الزام این سامانه‌ها به ارائه یک نتیجه برای هر درخواست، ممکن است برخی اعدادِ موجود در ساختار رمزگذاری‌شده QR کُد، هنگام جست‌وجوی مستقیم در اینترنت به نتایجی تصادفی منتهی شود؛ موضوعی که ارتباطی با عملکرد و کارکرد اصلی این کدها ندارد.

پلیس در پایان بار دیگر تأکید کرد QR کُد درج‌شده در کارت‌های خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه صرفاً برای استفاده مأموران راهنمایی و رانندگی و نیروهای انتظامی جهت شناسایی مشخصات خودرو یا راننده و استعلام اصالت مدارک است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب