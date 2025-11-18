آغاز چهارمین دوره «من شهردارم» از نیمه آذرماه

وی تأکید کرد: تحقق بخش اعظم پروژه‌های منتخب شهروندان در سه دوره گذشته، سرمایه‌ای ارزشمند و پشتوانه‌ای مهم برای اعتماد دوباره‌ شهروندان و مشارکت گسترده آنان در دوره جدید است.

باقری اظهار کرد: این برنامه با هدف تحقق مشارکت واقعی مردم در اداره شهر اجرا شده و توانسته بستر مؤثری برای اولویت‌گذاری نیازهای محلی بر اساس نظر شهروندان پایتخت فراهم کند.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، وی گفت: چهارمین دوره این برنامه نیز امسال از اواسط آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و شهروندان می‌توانند نیازهای عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی، شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک، ورزشی و اجتماعی محله خود را در سامانه «من شهردارم» ثبت کنند تا پس از ارزیابی و تخصیص بودجه، پروژه‌های منتخب در دستور کار قرار گیرد.