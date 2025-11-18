معاون شهردار تهران خبر داد
آغاز چهارمین دوره «من شهردارم» از نیمه آذرماه
معاون شهردار تهران از آغاز چهارمین دوره برنامه مشارکتی «من شهردارم» از نیمه آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید باقری با اشاره به اجرای موفق سه دوره پیشین این برنامه که موفق به دریافت جایزه جهانی ۲۰۲۴ بریکس در بخش نوآوری شد، گفت: در سومین دوره «من شهردارم» بیش از دو میلیون شهروند تهرانی مشارکت داشتند و اجرای بخش عمده پروژههای منتخب سه دوره گذشته نیز محقق شده است.
وی تأکید کرد: تحقق بخش اعظم پروژههای منتخب شهروندان در سه دوره گذشته، سرمایهای ارزشمند و پشتوانهای مهم برای اعتماد دوباره شهروندان و مشارکت گسترده آنان در دوره جدید است.
باقری اظهار کرد: این برنامه با هدف تحقق مشارکت واقعی مردم در اداره شهر اجرا شده و توانسته بستر مؤثری برای اولویتگذاری نیازهای محلی بر اساس نظر شهروندان پایتخت فراهم کند.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، وی گفت: چهارمین دوره این برنامه نیز امسال از اواسط آذرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود و شهروندان میتوانند نیازهای عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی، شهرسازی، حملونقل و ترافیک، ورزشی و اجتماعی محله خود را در سامانه «من شهردارم» ثبت کنند تا پس از ارزیابی و تخصیص بودجه، پروژههای منتخب در دستور کار قرار گیرد.