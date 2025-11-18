جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره‌ی جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۴۵ ظهر امروز، گزارشی از آتش‌سوزی یک خودرو در میدان آزادی، ابتدای خیابان جناح به سمت شمال اعلام می شود. نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه ۳۴ به محل حادثه اعزام می شوند.

او ادامه داد: در محل حادثه، یک دستگاه پژو پرشیا که در کنار خیابان پارک کرده بود، به‌طور کامل در بخش داخلی دچار آتش‌سوزی شده است. مالک خودرو که در محل حضور داشت، اعلام کرد که متوجه شد مقداری دود از ناحیه داشبورد خودرو خارج می‌شود و زمانی که در خودرو را باز کرد، ناگهان شعله‌ور شدن آغاز شد که احتمالاً به‌دلیل ورود اکسیژن بوده است.

ملکی افزود: خوشبختانه در زمان حادثه، هیچ فردی داخل خودرو نبود و این اتفاق تلفات جانی به همراه نداشت. قبل از رسیدن آتش‌نشانان، تعدادی از عابران تلاش کردند تا حریق را خاموش کنند، اما موفق نشدند.

او اضافه کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار حریق را به‌صورت کامل انجام داده و این عملیات در ساعت ۱۵:۱۰ خاتمه یافت. همچنین خودرو پس از ایمن‌سازی به مالک آن تحویل داده شد و نیروها به ایستگاه خود بازگشتند.

ملکی در پایان تأکید کرد: علت دقیق این آتش‌سوزی توسط کارشناسان مربوطه مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.

