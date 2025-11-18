انعقاد تفاهمنامه همکاری دارویی و تجهیزات پزشکی میان ایران و کوبا
بهمنظور تقویت همکاریهای بینالمللی و توسعه دسترسی به فرآوردههای سلامت، تفاهمنامهای در زمینه همکاریهای دارویی و تجهیزات پزشکی میان سازمان غذا و داروی ایران و موسسه متناظر در کوبا (مرکز کنترل دولتی داروها و تجهیزات پزشکی کوبا) منعقد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، این تفاهمنامه که به امضای معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی ایران و رئیس مرکز کنترل دولتی داروها و تجهیزات پزشکی کوبا رسیده است، به رسمیتشناختن متقابل شرکتهای تولیدکننده و محصولات دارویی و پزشکی طرفین را مقرر میدارد.
با امضای این تفاهمنامه، شرکتها و مراکز تولیدی دارای مجوز از وزارت بهداشت هر یک از دو کشور در کشور طرف دیگر به رسمیت شناخته میشوند. همچنین محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی تولیدی هر طرف در کشور دیگر ثبتشده و مورد تأیید قرار خواهند گرفت.
صدور گواهی ثبت رسمی برای محصولات موجود و جدید، در صورت ارائه مدارک مورد نیاز ظرف مدت حداکثر یک ماه و بدون نیاز به ارزیابی مجدد انجام خواهد شد. این اقدام دسترسی سریعتر به بازارهای دو کشور را فراهم میسازد.
همچنین بر اساس بندی دیگر از این تفاهمنامه طرفین در برگزاری دورههای آموزشی مشترک در زمینه امور نظارتی و نیز در انتقال دانش فنی، مهندسی و زیستی برای احداث و تجهیز کارخانهها همکاری خواهند کرد.
انعقاد این تفاهمنامه گامی مهم در توسعه مناسبات علمی، فناورانه و اقتصادی در حوزه سلامت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا محسوب میشود و میتواند به افزایش تولید مشترک، تبادل تجربیات و در نهایت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم دو کشور کمک شایانی نماید.
این توافق راهبردی موفقیتی در عرصه دیپلماسی سلامت و تقویت زنجیره تأمین محصولات سلامتمحور برای هر دو کشور است و زمینه مشارکت فعال در برنامههای آموزشی، پژوهشی و فناورانه، بهویژه در حوزه واکسنها، فرآوردههای بیولوژیکی و روشهای تشخیصی آزمایشگاهی را فراهم میکند.
گفتنی است زمینهسازی برای امضای این تفاهمنامه در سفر مهرماه سال جاری، با حضور دکتر علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت، دکتر احسان مصطفوی رئیس انستیتو پاستور ایران و دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر به کوبا انجام شد.
انستیتو پاستور ایران از مؤسسات پیشرو در حوزه واکسن است و برخی فناوریهای تولید واکسنهای هپاتیت و کووید-۱۹ را از کوبا دریافت کرده و در حال حاضر پروژه انتقال دانش فنی تولید واکسن پنوموکوک را دنبال میکند. این تفاهمنامه علاوه بر تسهیل فرایند انتقال دانش فنی، زمینهساز تسهیل صادرات محصولات زیستی تولیدشده در ایران به کوبا نیز خواهد بود.