خبرگزاری کار ایران
فرمانده مرزبانی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

مرزهای کشور در حال تجهیز به سیستم‌های الکترواپتیکی و ریزپرنده‌های تولید داخل هستند

فرمانده مرزبانی فراجا درباره‌ تجهیز مرزها به فناوری‌های جدید گفت: اکنون مرزهای‌ ما در حال مجهز شدن به سیستم‌های الکترواپتیکی و ریزپرنده‌ها هستند که عمدتاً تولید داخل‌اند.

سردار «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مجهز شدن مرزها به تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی اظهار کرد: در حال حاضر تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی را وزارت دفاع تولید می‌کند. ممکن است نیاز باشد که این تجهیزات را وارد کنیم، اما به طور کلی ما این تجهیزات را از وزارت دفاع تهیه می‌کنیم. 

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به تجهیزات تولید داخل اضافه کرد: اکنون مرزهای‌ما در حال تجهیز به سیستم‌های الکترواپتیکی و ریزپرنده‌ها هستند که عمدتاً تولید داخل هستند.

 انسداد ۵۰۰ کیلومتر از مرزهای جنوب شرق با دیوار بتنی

به گزارش ایلنا، همچنین سردار «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی فراجا در حاشیه افتتاح گروهان مرزی اینچه برون  گفت:  الحمدلله وضعیت مرزهای ما نسبت به گذشته بسیار تغییر اساسی کرده است، هم در حوزه تجهیزات و هم در حوزه مهارت افزایی کارکنان و همچنین استفاده از سیستم‌های اپتیکی که با دست توانای جوانان عزیز کشورمان در وزارت دفاع ساخته شده است.

وی اضافه کرد: زیر ساخت‌ها برای مستحکم‌تر شدن مرزهای کشور نسبت به گذشته در حال فراهم شدن است و در خصوص انسداد مرزها، بیش از ۵۰۰ کیلومتر از مرزهای جنوب شرق کشور با ایجاد دیوار بتنی انسداد انجام شده است.

این مقام انتظامی با تأکید بر لزوم بهره مندی از تجهیزات هوشمند در کنترل مرزها، بیان داشت: اختصاص سیستم‌های هوشمند و حسگرهای الکترونیکی، فیبر نوری و همچنین انواع ریز پرنده‌ها با اولویت مرزهای جنوب شرقی در حال انجام است.

سردار گودرزی، اظهار داشت: وضعیت مرزهای کشور الحمدلله بسیار مناسب است و مرزهای استان گلستان از نظر ریلی و خودرویی یکی از مرزهای فعال کشور ما است.

وی افزود: با حمایت‌های مسئولان و تلاش فرماندهان مرزبانی این استان و با استفاده از تجهیزات، امکانات و به ویژه سیستم‌های الکترونیکی و اپتیکی، مرزهای این استان به صورت بسیار منسجم رصد و پایش می‌شود و در این راستا امنیت بسیار خوبی در مناطق مرزی با کشور دوست و همسایه ترکمنستان حاکم است.

