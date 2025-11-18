به گزارش ایلنا، هم‌زمان با فرارسیدن «هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار» که فرصتی مغتنم برای پاسداشت جایگاه رفیع دانش و فرهنگ است، برنامه‌ای نمادین و اثرگذار در راستای گسترش عدالت آموزشی و دسترسی به منابع فرهنگی در زندان‌های استان البرز اجرا گردید.

در این راستا، سازمان نهضت سوادآموزی، باهدف حمایت از برنامه‌های بازپروری و فرهنگی زندان‌ها، مجموعاً ۸۰۰۰ (هشت هزار) قلم محتوای آموزشی و فرهنگی شامل ۲۰۰۰ (دو هزار) جلد کتاب در موضوعات متنوع علمی، مهارتی و ادبی و همچنین ۶۰۰۰ (شش هزار) جلد دفتر جهت استفاده آموزشی به زندان‌های استان البرز اهدا نمود.

عبدالرضا فولادوند راد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: آموزش و سوادآموزی حق همگان است و سازمان نهضت سوادآموزی خود را متعهد به حمایت از جامعه هدف خود در هر شرایطی می‌داند. کتاب، بهترین ابزار برای توانمندسازی، اصلاح نگرش و فراهم‌آوردن زمینه بازگشت سعادتمندانه به جامعه است. امید است این اقدام، انگیزهای مضاعف برای مطالعه و بهره‌مندی از فرصت‌های تربیتی فراهم آورد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بر اهمیت مشارکت نهادهای فرهنگی و آموزشی در توسعه زیرساخت‌های فکری جامعه تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این حرکت، الگویی برای حمایت از زندانیان در مسیر کسب علم و مهارت باشد.

