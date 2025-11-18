خبرگزاری کار ایران
زاکانی:

عملکرد ما باید مبتنی بر ایجاد یأس برای دشمن و امیدآفرینی برای مردم باشد

شهردار تهران با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲روزه تمام ظرفیت خود را به میدان آورد، گفت: آن‌ها به هیچ یک از اهداف راهبردی خود نرسیدند و در این عرصه شکست خوردند.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران ظهر امروز -سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴- در همایش فصلی مدیران شهری شهرداری تهران با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، بر لزوم هوشیاری کامل در برابر دشمنان تاکید کرد و گفت: آینده تا حد زیادی به عملکرد ما بستگی دارد که باید معطوف به ایجاد ناامیدی برای دشمن و امیدوار کردن مردم باشد. 

زاکانی دشمنان کنونی مردم ایران را آمریکا، ناتو، رژیم صهیونیستی و سایر قدرت‌های غربی در آسیا خواند و افزود: آن‌ها پس از شکست در جنگ دفاع مقدس، از سال ۶۶ طراحی جنگ دوم علیه ایران را در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آغاز کردند و امیدوار بودند در سالهای اخیر با شورش، ترور و تغییر نظام، زمینه تجزیه کشور را فراهم کنند. 

شهردار تهران با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲روزه تمام ظرفیت خود را به میدان آورد، تاکید کرد: آن‌ها به هیچ یک از اهداف راهبردی خود نرسیدند و در این عرصه شکست خوردند، به طوری که اکنون در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. 

وی افزود: اگرچه ما نیز آسیب دیدیم، اما به سرعت و به برکت ولایت، مردم هوشیار و نیروهای مسلح قهرمان، تفوق و چیرگی خود را بازسازی کردیم. 

به گزارش شهر، زاکانی با اشاره به نقش برجسته شهرداری تهران در جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این جنگ، بیش از ۱۴۰ نقطه شهر تهران آسیب دید و مجموعه‌های مختلف شهرداری از جمله آتش‌نشانی، خدمات شهری و مناطق، همزمان با درگیری‌ها، در عرصه عملیات و خدمت‌رسانی حاضر بودند تا به بهترین نحو به وظایف خود در قبال شهروندان عمل بکنند.

