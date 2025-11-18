به گزارش ایلنا، مهدی پیر صالحی در آیین افتتاح طرح‌های دارویی گروه کیمیا در شهرک صنعتی کاوه با قدردانی از سرمایه گذاران و فعالان حوزه دارو اعلام کرد: صنعت داروسازی ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی توانسته بیش از ۸۲ درصد ارزش بازار دارویی کشور را تأمین کند.

وی افزود: مهم‌ترین چالش این صنعت بیش از ۱۰۰ همت مطالبات معوق از سازمان‌های بیمه‌گر و طرح دارویار است که نقدینگی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و جریان تولید را با مشکل مواجه کرده است.

پیر صالحی به افتتاح خطوط جدید تولید اشاره کرد و گفت: خط تولید متفورمین در کارخانه اراک و خط اصلاح شده شرکت پرندارو امروز به بهره برداری رسید تا ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در کشور افزایش یابد.

وی ادامه داد: حضور تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری مجدد آن‌ها در چرخه تولید صرفه جویی ارزی قابل توجهی ایجاد کرده و بدون این اقدام نیاز کشور به ارز برای تأمین دارو چهار تا پنج برابر می‌شد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم حمایت مسئولان استانی و کشوری برای رفع موانع مالی و رگولاتوری شرکت‌های دارویی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی تأمین داروی مردم و ایجاد ایران سلامت‌تر و آبادتر است.

