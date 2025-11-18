خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد:

بیش از ۱۰۰ همت مطالبات معوق از بیمه‌ها و طرح دارویار

بیش از ۱۰۰ همت مطالبات معوق از بیمه‌ها و طرح دارویار
کد خبر : 1715959
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مهم ترین چالش صنعت دارو، گفت: چالش این صنعت بیش از ۱۰۰ همت مطالبات معوق از سازمان‌های بیمه‌گر و طرح دارویار است که نقدینگی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و جریان تولید را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش ایلنا،  مهدی پیر صالحی در  آیین افتتاح طرح‌های دارویی گروه کیمیا در شهرک صنعتی کاوه  با قدردانی از سرمایه گذاران و فعالان حوزه دارو اعلام کرد: صنعت داروسازی ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی توانسته بیش از ۸۲ درصد ارزش بازار دارویی کشور را تأمین کند. 

وی افزود: مهم‌ترین چالش این صنعت بیش از ۱۰۰ همت مطالبات معوق از سازمان‌های بیمه‌گر و طرح دارویار است که نقدینگی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و جریان تولید را با مشکل مواجه کرده است. 

پیر صالحی به افتتاح خطوط جدید تولید اشاره کرد و گفت: خط تولید متفورمین در کارخانه اراک و خط اصلاح شده شرکت پرندارو امروز به بهره برداری رسید تا ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در کشور افزایش یابد. 

وی ادامه داد: حضور تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری مجدد آن‌ها در چرخه تولید صرفه جویی ارزی قابل توجهی ایجاد کرده و بدون این اقدام نیاز کشور به ارز برای تأمین دارو چهار تا پنج برابر می‌شد. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم حمایت مسئولان استانی و کشوری برای رفع موانع مالی و رگولاتوری شرکت‌های دارویی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی تأمین داروی مردم و ایجاد ایران سلامت‌تر و آبادتر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب