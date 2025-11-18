خبرگزاری کار ایران
مدارس قم به‌دلیل آنفلوانزا غیرحضوری شد

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: به‌دنبال گزارش‌های دریافتی از افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزای فصلی در استان قم و در راستای صیانت از سلامت دانش‌آموزان ، کلیۀ مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت بحران کشور، به‌دنبال گزارش‌های دریافتی از افزایش موارد ابتلا به آنفولانزای فصلی در استان قم و در راستای صیانت از سلامت دانش‌آموزان و جلوگیری از گسترش چرخه انتقال بیماری، کلیۀ مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

تصمیم اتخاذشده با هماهنگی دستگاه‌های مسئول از جمله آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های بهداشتی استان انجام گرفته و همچنین از خانواده‌ها خواسته شده است نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی، مراقبت از دانش‌آموزان دارای علائم بیماری و پیگیری اطلاعیه‌های رسمی توجه ویژه داشته باشند.

درب ضد حریق امیردرب