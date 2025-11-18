دیدار رئیس دانشگاه آزاد با رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
دیدار صمیمانه رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حجتالاسلام والمسلمین دکتر رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیداری صمیمانه با حجتالاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، گزارشی جامع از فعالیتهای دانشگاه ارائه داد.
رنجبر با اشاره به آغاز دوره سرپرستی خود در دانشگاه آزاد اسلامی، خاطر نشان کرد: از ساعت ۵ صبح روز ۲۳ خرداد و پس از حمله رژیم صهیونیستی، مسئولیت خود را به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آغاز کردم. در همان صبح دکتر ولایتی با من تماس گرفتند و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین سریع جانشینان شهدا، اقدامات مدیریتی در دانشگاه آغاز شد.
رنجبر افزود: از همان ابتدا، یکی از نخستین اقدامات ما تشکیل قرارگاه جهادی دفاع ملی در تمام استانها و شهرها بود تا بتوانیم در شرایط بحرانی به بهبود اوضاع و پشتیبانی از مردم کمک کنیم این فعالیتها بهصورت منظم ادامه داشت.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: یکی از نگرانیهای موجود در زمان جنگ، موضوع تأمین حقوق و مزایای اساتید و کارکنان بود. با تمام تلاش هایی که انجام دادیم موفق شدیم حقوقها قبل از پایان ماه پرداخت شود. در خردادماه، همزمان با آغاز جنگ، ما در تاریخ ۲۷ خرداد حقوق را پرداخت کردیم.
وی افزود: در این مدت هیچگونه تنش، نگرانی یا دغدغهای در میان جامعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد نشد.
رنجبر با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی جمعیت بسیار گستردهای دارد، تأکید کرد: حتی در سختترین ماههای مالی مانند تیر و مرداد که با کمبود بودجه مواجه بودیم، تلاش شده مشکلات مدیریت شود و بحمد الله هیچ مشکلی پیش نیامد.
دکتر رنجبر با اشاره به اقدامات فوری انجامشده در ماههای اخیر تأکید کرد: یکی از مهمترین حرکتهای دانشگاه، تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات سنواتی کارکنان و اعضای هیأت علمی بوده است.
وی افزود: این مسئله از جمله مواردی بود که سالها معطل مانده بود و بسیاری از اساتید و کارکنانی که بازنشسته شده بودند، هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده بودند. امروز بحمدالله در سراسر کشور پرداخت سنوات تا تاریخ اول مهر ماه انجام شد.
رنجبر ادامه داد: فرایند پرداخت حدود یک ماه به طول انجامید و در مجموع ۱۱۱۷ نفر شامل ۳۹۸ عضو هیأت علمی و ۷۱۹ کارمند مطالبات خود را دریافت کردند.
وی افزود: تمام حق التدریسهای پرداختنشده دو تا سه سال اخیر نیز تسویه شده است و پرداختها تا هفته اول مهر بهطور کامل انجام شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در زمان جنگ دانشگاه را تعطیل نکردیم. در شهرهایی که تحت حمله بودند، بلافاصله آموزش مجازی برقرار شد و در شهرهای دیگر امتحانات حضوری برگزار شد؛ ۹۰ درصد برنامهها طبق روال انجام شد. در حال حاضر هم بهصورت رسمی مشکل خاصی نداریم. چالشهایی وجود دارد اما آنها را حل میکنیم و کار را جلو میبریم.
رنجبر با اشاره به حمایتهای حجتالاسلام والمسلمین رستمی گفت: از حمایت های شما ممنونیم و اعتماد مقام معظم رهبری به خود را به عنوان «مدال افتخار» تلقی می کنیم.
در ادامه جلسه حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در سخنانی با گرامیداشت یاد و مقام شهید طهرانچی، اظهار داشت: انتخاب دکتر بیژن رنجبر به عنوان رئیس دانشگاه، از جهات مختلف مایه خوشحالی برای جریان انقلابی و پیرو منویات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی است. این انتصاب مسئولیتی عظیم و سنگین است که بخش اصلی جریان آموزش عالی کشور را تحت پوشش قرار میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی با ارائه آمارهای موجود، توضیح داد: از مجموع سه میلیون و دویست و سیصد هزار دانشجوی کشور، یک میلیون و چهارصد هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی ثبتنام کردهاند که بخش اصلی آموزش عالی غیر دولتی کشور را شکل میدهند. دانشگاه آزاد اسلامی بدون وابستگی به کمکهای ریالی دولت، تمامی امور مالی، حقوق اعضای هیأت علمی، نگهداری، توسعه و پژوهش خود را مدیریت میکند. این دانشگاه نمونهای موفق از اداره بخشی از حاکمیت و آموزش عالی توسط مردم، بدون وابستگی به بیتالمال است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تأکید کرد: وظیفه خود میدانیم در کنار دکتر رنجبر و دانشگاه آزاد اسلامی باشیم، چرا که اعتلا و ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی، علاوه بر سربلندی دانشگاه، اثری مستقیم بر کارآمدی نظریه حکومت اسلامی و جریان کلان انقلاب دارد.
وی در پایان با اشاره به تجربیات ارزنده رنجبر، خاطرنشان کرد: حضور ایشان در دانشگاه آزاد با برکت است و انشالله مسیر پیشرفت دانشگاه با حمایت همراهان و همکاران، ادامه یابد.