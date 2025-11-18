سرقت طلا از خانه پدری

وی ادامه داد: با پیگیری‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، مشخص شد که ۲ نفر از دوستان پسر مالباخته، عامل اصلی این سرقت بوده‌اند.

به گفته سردار ولیپور گودرزی، پسر مالباخته در تحقیقات پلیس عنوان کرد که دوستانش با وعده و فریب او را تشویق به خارج کردن طلاجات و ارزهای خارجی از منزل پدرش کرده‌اند، اما پس از تحویل اموال، دیگر پاسخگو نبوده و تلفن‌های خود را خاموش کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: ۲ متهم به اسامی صالح و قدرت در محدوده بزرگراه آیت‌الله سعیدی شناسایی و دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو قبضه سلاح گرم همراه با مهمات، چندین قبضه سلاح سرد و دیگر تجهیزات کشف شد.

وی ادامه داد: متهمین صراحتاً به طراحی سرقت اعتراف و اظهار کردند که با پول حاصل از این سرقت اقدام به خرید باغ و یک قطعه زمین در یکی از استان‌های شمالی کشور کرده‌اند.

سردار ولیپور گودرزی به شهروندان توصیه کرد: اعتماد بی‌مورد حتی به دوستان و نزدیکان می‌تواند منجر به بروز جرایم شود و از نگهداری حجم زیاد طلا و ارز در منزل خودداری کرده و در صورت امکان از سیستم‌های حفاظتی و نظارتی استفاده کنید.