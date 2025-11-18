سرقت طلا از خانه پدری
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه دوستنمایی ۲ جوان در تهران به سرقت خانوادگی ختم شد، گفت: ۲ متهم، پسر مالباخته را فریب داده و پس از گرفتن طلا و ارز منزل، با پول سرقتی باغ و زمین خریده بودند.
به گزارش ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی در این باره اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی دقیق محل سرقت متوجه شدند که سارقان بدون هیچگونه تخریب وارد منزل شده و اقدام به سرقت کردهاند.
وی ادامه داد: با پیگیریهای تخصصی و تحقیقات میدانی، مشخص شد که ۲ نفر از دوستان پسر مالباخته، عامل اصلی این سرقت بودهاند.
به گفته سردار ولیپور گودرزی، پسر مالباخته در تحقیقات پلیس عنوان کرد که دوستانش با وعده و فریب او را تشویق به خارج کردن طلاجات و ارزهای خارجی از منزل پدرش کردهاند، اما پس از تحویل اموال، دیگر پاسخگو نبوده و تلفنهای خود را خاموش کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: ۲ متهم به اسامی صالح و قدرت در محدوده بزرگراه آیتالله سعیدی شناسایی و دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو قبضه سلاح گرم همراه با مهمات، چندین قبضه سلاح سرد و دیگر تجهیزات کشف شد.
وی ادامه داد: متهمین صراحتاً به طراحی سرقت اعتراف و اظهار کردند که با پول حاصل از این سرقت اقدام به خرید باغ و یک قطعه زمین در یکی از استانهای شمالی کشور کردهاند.
سردار ولیپور گودرزی به شهروندان توصیه کرد: اعتماد بیمورد حتی به دوستان و نزدیکان میتواند منجر به بروز جرایم شود و از نگهداری حجم زیاد طلا و ارز در منزل خودداری کرده و در صورت امکان از سیستمهای حفاظتی و نظارتی استفاده کنید.