مراکز ویژه بانوان در پایتخت توسعه می‌یابد

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به چند پروژه در دست احداث گفت: شبکه فضاهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی بانوان در تهران متوازن‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و دسترسی زنان به امکانات شهری در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی پایتخت ارتقا می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از روند پیشرفت پروژه‌های جدید ویژه بانوان در پایتخت خبر داد و گفت: سه مجموعه جدید شامل شهردخت در منطقه ۱۲، مجموعه فرهنگی–فراغتی گوهرشاد واقع در منطقه ۲۱ و مجموعه شهربانو در منطقه ۱۶ در مراحل پایانی ساخت و تجهیز قرار دارند و به‌زودی به دختران  و زنان پایتخت خدمات ارائه خواهند کرد.

اردبیلی با اشاره به ویژگی‌های مجموعه شهردخت منطقه ۱۲ اظهارکرد: این مجموعه با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و هنری طراحی شده و هدف آن فراهم‌سازی فضای مناسب برای بروز خلاقیت، مشارکت اجتماعی، رشد نوآوری و توانمندسازی دختران نوجوان و جوان است. این پروژه اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و پس از تکمیل، در کنار سایر ظرفیت‌های حوزه زنان از جمله مجموعه‌های شهربانو و بوستان‌های بانوان، خدمات تخصصی و متنوع به گروه هدف ارائه خواهد داد.

وی همچنین درباره وضعیت پروژه «گوهرشاد» در منطقه ۲۱ گفت: این مجموعه به‌عنوان یکی از فضاهای جدید بانوان در دست احداث است و با هدف ایجاد محیطی ایمن، مجهز و استاندارد برای فعالیت‌های ورزشی، تفریحی و آموزشی طراحی شده است. سالن‌های ورزشی روباز و سرپوشیده، مسیرهای پیاده‌روی، فضاهای آموزشی و فرهنگی و خدمات مرتبط برای استفاده بانوان در این مجموعه پیش‌بینی شده و پروژه تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

مشاور زنان وخانواده شهردار تهران درباره مجموعه «شهربانو» منطقه ۱۶ نیز اظهار کرد: این پروژه با رویکرد عدالت‌محوری و ایجاد دسترسی برابر برای بانوان مناطق جنوبی تهران طراحی شده و با توجه به پیشرفت ۹۹ درصدی، در مرحله آماده‌سازی نهایی برای افتتاح قرار دارد. هدف از احداث چنین فضاهایی، تقویت نشاط اجتماعی و فراهم کردن محیطی ایمن، پویا و در دسترس برای بانوان است.

به گفته اردبیلی، براساس برنامه‌ زمان‌بندی‌شده، پروژه‌های شهردخت منطقه ۱۲، مجموعه گوهرشاد منطقه ۲۱ و شهربانو منطقه ۱۶ در نیمه دوم سال جاری و ابتدای سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.  

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اختصاصی بانوان افزود: با افتتاح این پروژه‌ها، شبکه فضاهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی بانوان در تهران متوازن‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و دسترسی زنان به امکانات شهری در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی پایتخت ارتقا می‌یابد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برنامه توسعه مراکز «شهردخت» در سطح شهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷ مجموعه شهردخت فعال هستند و طبق برنامه‌ریزی مدیریت شهری، تعداد این مراکز تا پایان دوره جاری به ۹ مجموعه خواهد رسید.

وی مأموریت اصلی این مراکز را کشف و شکوفایی استعدادها و مهارت‌های دختران نوجوان و جوان، تقویت مشارکت اجتماعی، توسعه مهارت‌های زندگی، ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و حمایت از ایده‌های نوآورانه، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا عنوان کرد.

اردبیلی خاطرنشان کرد: شهردخت‌ها نه‌تنها نقش پشتیبان در حوزه‌ مهارت‌آموزی، فرهنگ و نوآوری را خواهند داشت، بلکه محیطی بانشاط و الهام‌بخش برای گذران اوقات فراغت دختران فراهم می‌کنند. هدف ما ایجاد شهری است که دختران در آن فرصت دیده‌شدن، رشد، تجربه و مشارکت فعال در زندگی اجتماعی داشته باشند و این پروژه‌ها گامی جدی در تحقق این هدف است.

