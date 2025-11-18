شهرداری برای سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس قرارداد داخلی بسته است

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در سیصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این شرکت با بیان اینکه مشمول بودن شرکت به ماده ۱۴۱ مهمترین بند تکلیفی است، اظهار کرد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت هفته آینده برگزار خواهد شد و با بازبینی سرمایه ای جدید، شرکت از شمول این ماده خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه انباشت بدهی مالیاتی از سال ۱۳۹۹ باقی مانده است، یادآور شد: شرکت نسبت به پرداخت این بدهی ها اقدام کرده و ظرف چند ماه آینده به نتیجه خواهد رسید.

قیومی با اشاره به اینکه قرار بر این شده معوض زمین دلاوران زمینی به شرکت داده شود، تصریح کرد: ما جایگزین این زمین را دریافت خواهیم کرد. پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر، چنین فضایی را ایجاد می کند که نیاز به توقفگاه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه توقفگاه هایی در سطح شهر و در نقاط پرتراکم وجود داشت، خاطرنشان کرد: امروز این توقفگاه ها در نقاط مسکونی پرتراکم قرار گرفته است. با توافق با شهرداری تهران، چهار توقفگاه جدید به شرکت واحد تحویل داده شده است. معوض های زمین هایی که از شرکت واحد برای پروژه های عمرانی گرفته شده، دریافت خواهد شد.

قیومی در رابطه با تبلیغات درج شده روی اتوبوس ها و در ایستگاه های اتوبوس نیز گفت: توافق‌ها با سازمان زیباسازی برای تبلیغات صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران یادآور شد: تعدادی از اتوبوس ها بدون پلاک از رده خارج شده اند و به طور مکرر موضوع پلاک این اتوبوس ها در ۱۶ سال اخیر در گزارشات حسابرسی آمده است. مشکل برای پلاک گذاری، سند اتوبوس ها نیست و اتوبوس های فعال سند فروش دارند. به دنبال این هستیم که مشکل سند اتوبوس هایی که قرار است بازسازی شوند، حل شود.

وی با اعلام اینکه از پنج هزار و ۲۸۰ اتوبوس، سه هزار و ۲۰۲ دستگاه اتوبوس فعال هستند، خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که در عین حال که اتوبوس به شهر وارد می کنیم، در این دوره مدیریت شهری نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس قرارداد داخلی بستیم.

قیومی افزود: دوستان گاهی این موضوع را می پرسند که چرا با ورود اتوبوس های جدید، تعداد ناوگان تغییر چندانی ندارد؟ دلیل آن این است که همزمان با ورود اتوبوس های جدید، دستگاه های فرسوده از رده خارج می شوند. تلاش بر این است که قسمت اعظم ناوگان فرسوده از رده خارج شود و با ورود اتوبوس های بی.آر.تی در تلاش هستیم که به تعداد دستگاه های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه گزارش حسابرسی شرکت در سالهای قبل مشروط بود، تصریح کرد: خوشبختانه گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ منصفانه اعلام شد و امیدواریم با خروج از ماده ۱۴۱ بتوانیم توسعه ناوگان را عملیاتی کنیم. در تهران ۲۰۱ خط و بیش از چهار هزار و ۲۰۰ ایستگاه دارد. به دنبال این هستیم که خطوط را توسعه دهیم و خدمات شایسته تری به شهروندان ارائه شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در این جلسه گفت: مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل اعلام کرد که این قابلیت را دارد تا پایان سال ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران تحویل داده شود. تقاضای من این است که با توجه به کمبود اتوبوس، با این شرکت مذاکره و اتوبوس ها با کیفیت خوب خریداری شود.

