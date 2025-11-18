خبرگزاری کار ایران
سرقت بدون تخریب از منزل در تهران؛ دوستان پسر مالباخته عامل سرقت بودند

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف یک پرونده سرقت حرفه‌ای خبر داد و گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل، کارآگاهان با بررسی دقیق محل سرقت متوجه شدند که سارقان بدون هیچ‌گونه تخریب وارد منزل شده و اقدام به سرقت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی در توضیح بیشتر افزود: با پیگیری‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، مشخص شد که دو نفر از دوستان پسر مالباخته، عامل اصلی این سرقت بوده‌اند.

پسر مالباخته در تحقیقات پلیس عنوان کرد که دوستانش با وعده و فریب او را تشویق به خارج کردن طلاجات و ارزهای خارجی از منزل پدرش نموده‌اند، اما پس از تحویل اموال، دیگر پاسخگو نبوده و تلفن‌های خود را خاموش کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: دو متهم به اسامی صالح و قدرت در محدوده بزرگراه آیت‌الله سعیدی شناسایی و دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو قبضه سلاح گرم همراه با مهمات، چندین قبضه سلاح سرد و دیگر تجهیزات کشف شد. متهمین صراحتاً به طراحی سرقت اعتراف کرده و اظهار داشتند که با پول حاصل از این سرقت اقدام به خرید باغ و یک قطعه زمین در یکی از استان‌های شمالی کشور کرده‌اند.

سردار ولیپور گودرزی به شهروندان توصیه کرد: اعتماد بی‌مورد حتی به دوستان و نزدیکان می‌تواند منجر به بروز جرایم شود. از نگهداری حجم زیاد طلا و ارز در منزل خودداری کرده و در صورت امکان از سیستم‌های حفاظتی و نظارتی استفاده کنید. همچنین خانواده‌ها باید با آگاهی‌بخشی به فرزندان خود، خطرات وعده و فریب را آموزش دهند.

