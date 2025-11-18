سردار رادان:
چگونه معادن غیرفعال و نیمهتعطیل سهمیه سوخت دریافت میکنند؟/ پشت پرده شبکه گسترده انتقال سوخت قاچاق در یک روستا
فرمانده انتظامی کل کشور گفت: برخی حتی از سر دلسوزی، ناخواسته مقدمات شکلگیری پدیده زشت قاچاق را فراهم میکنند؛ از جمله تخصیص سهمیه سوخت به بخشهایی که عملاً فعالیت کشاورزی یا معدنی ندارند. چگونه است که معادن غیرفعال و نیمهتعطیل سهمیه سوخت دریافت میکنند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، صبح سهشنبه (۲۷ آبانماه) در اولین همایش ملی سراسری پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی بیان کرد: این همایش میتواند نقطه آغاز تحول در حوزه مقابله با قاچاق سوخت باشد؛ سوختی که یکی از مهمترین فرآوردههای ملی و ثروت کشور محسوب میشود.
سردار رادان با بیان اینکه در میان همه زشتیهای قاچاق، موضوع قاچاق سوخت از اساسیترینهاست، افزود: اگر تمام تلاشها صرف مقابله با قاچاق سوخت شود، این تلاش بیهوده نیست و اتفاقاً اقدامی مؤثر و مفید است. همافزایی میان پلیس، وزارت نفت، وزارت راه، جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید بر عزم جدی کشور برای مقابله با قاچاق سوخت استوار باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر برای اقدامات خود برنامه زمانبندی دقیق و اجرایی نداشته باشیم، خروجی تلاشها بیاثر خواهد بود و صرفاً نشستیم و گفتیم و برخاستیم. برخی حتی از سر دلسوزی، ناخواسته مقدمات شکلگیری پدیده زشت قاچاق را فراهم میکنند؛ از جمله تخصیص سهمیه سوخت به بخشهایی که عملاً فعالیت کشاورزی یا معدنی ندارند.
سردار تهران با انتقاد از این وضعیت تأکید کرد: چگونه است که وقتی باران نداریم و نتیجهاش نبود کشاورزی است، باز هم سوخت بخش کشاورزی تأمین میشود؟ یا چگونه است که معادن غیرفعال و نیمهتعطیل سهمیه سوخت دریافت میکنند؟ چنین سیاستهایی زمینه تشویق ناخواسته برخی افراد به قاچاق را فراهم میکند.
فرمانده انتظامی کل کشور با اشاره به تفاوت شدید قیمت سوخت داخل کشور با کشورهای همسایه گفت: همین اختلاف قیمت، میل به قاچاق سوخت را افزایش داده است. سود فراوان و زحمت اندک موجب شده برخی رانندگان و فعالان اقتصادی مسیرهای قانونی فعالیت خود را رها کنند. وقتی درآمد فروش سوخت از حملونقل بیشتر است، چرا برخی کامیونداران سختی راه را به جان بخرند؟ یا چرا برخی فعالان معدن باید با سختی کار کنند وقتی فروش سهمیه سوخت درآمد بیشتری دارد؟
وی تصریح کرد: اگر برنامهای علمی، دقیق، سریع و مشترک میان همه سازمانها تدوین نشود، همه ما در تاراج ثروت ملی مقصریم. فرآوردههای نفتی شوخیبردار نیست و هیچکس نمیتواند مسئولیت را به دیگری واگذار کند.
سردار رادان با اشاره به خشونت برخی قاچاقچیان گفت: قاچاقچیان به دلیل سودهای کلان، حتی از روی مأموران عبور میکنند و اگر نیاز باشد خسارت میدهند؛ زیرا این خسارت در برابر سود قاچاق ناچیز است. اگر رویکرد مقابله به رویکرد پیشگیری تبدیل نشود، این چرخه تکرار خواهد شد.
وی با انتقاد از واردات روزانه ۵ میلیون لیتر سوخت گفت: ما این مقدار را وارد میکنیم، یارانه میدهیم و دوباره به دست کسانی میرسد که با افزودن ۱۰ میلیون لیتر دیگر آن را روانه کشورهای دیگر میکنند.
رادان تفاوت رویکرد کشورهای همسایه را مثال زد و گفت: کشورهای همسایه با سختگیری شدید مانع خروج سوخت میشوند، اما در داخل کشور گاهی اتوبوسی با بیش از ۵۰ درصد حجم اضافی سوخت، بدون نظارت کافی تردد میکند.
فرمانده انتظامی کل کشور افزود: در برخی موارد سود قاچاق به قدری بالاست که متخلفان حتی در برابر اعمال مقررات قانونی مقاومت میکنند. در پروندهای یک باند قاچاق توسط دستگاه قضایی ۱۱ همت جریمه شده بود، اما توان پرداخت کامل آن را داشت؛ زیرا سود حاصل از قاچاق این امکان را فراهم کرده بود.
وی با اشاره به کشف شبکههای گسترده انتقال غیرقانونی سوخت در یک روستا گفت: این شبکه شامل کیلومترها لولهکشی، کابلکشی، پمپ، موتور و تجهیزات بوده و در برخی نقاط حتی تا عمق دریا امتداد داشته است. پس از مقابله با این شبکهها، برخی ادعا میکنند که فشار بر مردم بیبضاعت وارد شده، حال آنکه تصاویر و شواهد نشان میدهد پشت بسیاری از این فعالیتها شبکههای سازمانیافته وجود دارد.
رادان تأکید کرد: کسی که چنین شبکهای ایجاد میکند، دیگر کشاورز و صیاد نیست و قصد کار شرافتمندانه ندارد. باید با دقت و قاطعیت این مسیرها را مسدود کنیم.
وی افزود: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا باید بسیار جدی عمل کرد. به همکارانم تأکید کردهام که برخورد با افراد ضعیف یا کسانی که تنها کالای خُرد حمل میکنند، مسیر درستی نیست. هدف اصلی ما کولهبرها نیستند بلکه صاحبان سرمایهای هستند که این افراد را به خدمت میگیرند و شبکه قاچاق را سازماندهی میکنند.
سردار رادان گفت: یکی از برنامههای دشمن، ایجاد ضعف در حوزه انرژی کشور است و بخشی از این آسیب ناشی از چرخه قاچاق سوخت است. به همین دلیل ضروری است که سهمیهبندی و سیاستهای تخصیص سوخت اصلاح شود. حتی میتوان سهمیه سوخت را آزاد کرد و یارانه را بهصورت نقدی به مردم پرداخت تا وارد چرخه قاچاق نشود.
او اشاره کرد: در هفت ماه اخیر بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق ثبت شده و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاقشده نیز از طریق تشکیل پرونده و اعترافات متهمان احراز شده است.