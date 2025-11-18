هشدار درباره تخلفات گسترده مالی در محلات

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی در جلسه علنی شورای شهر تهران، با بیان تذکری در مورد «تخلفات مالی در محلات»، جزئیات نگران‌کننده‌ای را مطرح کرد.

وی به «دستورالعمل چگونگی انتخاب مدیر محله» که ۱۶ ماه پیش تصویب و ابلاغ شده است اشاره و تأکید کرد که طبق ماده ۱۳ این دستورالعمل، هرگونه دستور شفاهی برای برداشت یا هزینه‌کرد از حساب درآمدی محلات ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

امانی ادعا کرد با وجود این منع قانونی، در بسیاری از مناطق، از درآمدهای سرای محلات برای هزینه‌هایی مانند پذیرایی، پرداخت دستمزد، اجاره اتوبوس، خرید تجهیزات و حتی تشویق مالی کارکنان شهرداری استفاده می‌شود. این در حالی است که برای همه این موارد، ردیف بودجه مصوب جداگانه‌ای وجود دارد.

این عضو شورا از اقدام به‌مراتب خطرناک‌تری پرده برداشت و گفت: از مدیر محله خواسته می‌شود این هزینه‌های غیرقانونی را در دفاتر، تحت عناوین جعلی و غیرواقعی ثبت کند.

امانی به روش‌های فشار برای انجام این تخلفات اشاره کرد و گفت: هنگامی که مدیر محله از انجام این کار خودداری می‌کند، به او درباره «انتخابات آینده مدیر محله» هشدار داده می‌شود تا او را مرعوب کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های مکرر طی ۱۶ ماه گذشته بی‌نتیجه بوده، خطاب به شهرداران مناطق هشدار جدی داد: این کار تخلف از مصوبه شوراست. از این پس ناچاریم مصادیق تخلف را برابر قانون پیگیری کنیم.

وی در پایان تأکید کرد که این اقدامات، باعث ابهام مالی، موازی‌کاری، اختلال در حکمرانی محل‌محور و تضییع حقوق شهروندان شده است.

