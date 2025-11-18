خبرگزاری کار ایران
تشکری هاشمی:

آمار کشته‌های تصادفات تهران دو برابر شده است

آمار کشته‌های تصادفات تهران دو برابر شده است
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه آمار کشته‌های تصادفات تهران نزدیک به دو برابر شده است، گفت: اینجا نه غزه است، نه سودان و نه میدان جنگ. اینجا شهری است که مردم برای زندگی عادی از خانه بیرون می‌آیند، اما به طور متوسط روزانه سه نفر در اثر تصادف جان می‌بازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تشکری‌هاشمی در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به حادثه تصادف مرگبار در خط ویژه اتوبوس خیابان شهید چمران، که منجر به فوت یک نفر و مجروح شدن چندین نفر شد، این رویداد را نمونه‌ای از «وضعیت غیرقابل قبول» ایمنی معابر تهران عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این اولین حادثه از این دست نیست، به موارد دیگری از جمله فوت چهار کارگر شهرداری در بزرگراه شهید فهمیده، حوادث مشابه در بزرگراه‌های آزادگان، امام علی(ع)، یاسینی، خاوران و حکیم و همچنین واژگونی سرویس یک اداره در روزهای گذشته اشاره کرد.

 وی با بیان اینکه این آمار نزدیک به دو برابر سال ۱۴۰۰ است، افزود: اینجا نه غزه است، نه سودان و نه میدان جنگ. اینجا شهری است که مردم برای زندگی عادی از خانه بیرون می‌آیند، اما به طور متوسط روزانه سه نفر در اثر تصادف جان می‌بازند.

هاشمی با اشاره به حادثه روز گذشته، تجربه شخصی خود را اینگونه روایت کرد: در حادثه دیروقت دیروز، حدود ۵۰ دقیقه طول کشید تا اولین آمبولانس به محل برسد. ثانیه‌ها در نجات جان انسان مهم است، چرا اورژانس تهران با چنین تاخیری باید برسد؟

وی با بیان اینکه بارها با اورژانس تماس گرفته شد، افزود: نمی‌شود به شهروندی که در اثر خونریزی جان می‌دهد گفت یک ساعت صبر کن. اورژانس تهران ادعا می‌کند ماشین کم دارد. اگر این درست است، مدیر آن به شورا دعوت شود و توضیح دهد. ما به فدراسیون‌ها و مساجد کمک می‌کنیم، اگر لازم است همان بودجه را برای خرید چند آمبولانس هزینه کنیم. جان مردم هزار بار مهم‌تر است.

