اعلام نتایج آزمون EPT آبان ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد
نتایج آزمون زبان انگلیسی تخصصی EPT آبان ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: همه داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی ept. english. iau. ac. ir از نتیجه این آزمون آگاهی یابند.
این آزمون جمعه ۲۳ آبان همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، یزد و ساری جمعا ۱۲ حوزه برگزار شد.
EPT از آزمونهای زبان انگلیسی است که به منظور ارزیابی سطح زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود. همانطور که آزمونهایی مانند msrt و mhle در دانشگاههای سراسری و دانشگاههای پزشکی برگزار میشوند.
با توجه به اهمیت زبان انگلیسی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، داشتن مدرک زبان EPT برای تمامی متقاضیان دانشگاه آزاد الزامی است.
آزمون EPT مخفف English Proficiency Test برای آن دسته از دانشجویانی است که مدرک زبان بینالمللی ندارند و به دنبال مدرک جایگزین هستند. داشتن این مدرک برای داوطلبان دکتری در دانشگاه آزاد ضروری است.
مدت زمان اعتبار این آزمون ۲ سال بوده و تنها در دانشگاههای داخلی اعتبار دارد. داوطلبان برای قبولی در آزمون EPT باید حداقل نیمی از نمره را کسب کنند و این آزمون نمره منفی نیز ندارد.