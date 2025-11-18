خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نتایج آزمون EPT آبان ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد

اعلام نتایج آزمون EPT آبان ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد
کد خبر : 1715655
لینک کوتاه کپی شد.

نتایج آزمون زبان انگلیسی تخصصی EPT آبان ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: همه داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی ept. english. iau. ac. ir از نتیجه این آزمون آگاهی یابند. 

این آزمون جمعه ۲۳ آبان هم‌زمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، یزد و ساری جمعا ۱۲ حوزه برگزار شد. 

EPT از آزمون‌های زبان انگلیسی است که به منظور ارزیابی سطح زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. همانطور که آزمون‌هایی مانند msrt و mhle در دانشگاه‌های سراسری و دانشگاه‌های پزشکی برگزار می‌شوند. 

با توجه به اهمیت زبان انگلیسی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، داشتن مدرک زبان EPT برای تمامی متقاضیان دانشگاه آزاد الزامی است. 

آزمون EPT مخفف English Proficiency Test برای آن دسته از دانشجویانی است که مدرک زبان بین‌المللی ندارند و به دنبال مدرک جایگزین هستند. داشتن این مدرک برای داوطلبان دکتری در دانشگاه آزاد ضروری است. 

مدت زمان اعتبار این آزمون ۲ سال بوده و تنها در دانشگاه‌های داخلی اعتبار دارد. داوطلبان برای قبولی در آزمون EPT باید حداقل نیمی از نمره را کسب کنند و این آزمون نمره منفی نیز ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ