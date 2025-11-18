به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، صبح سه‌شنبه (۲۷ آبان‌ماه) در نخستین همایش ملی سراسری پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با تشریح آخرین وضعیت قاچاق در کشور، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، حجم قاچاق در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. از این مقدار، ۸۰ درصد قاچاق کشور ورودی است که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار را شامل می‌شود و ۱۲ میلیارد دلار نیز قاچاق خروجی است.

به گفته رحیمی، قاچاق ورودی حدود ۸ درصد و قاچاق خروجی حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور به قاچاق مرتبط است، که رقم معادل ۳۰ درصد از بودجه کل کشور است.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: بنا بر آخرین برآوردها، روزانه ۲۱ میلیون لیتر فرآورده نفتی از کشور قاچاق می‌شود؛ اگر این میزان با دلار ۱۱۰ هزار تومانی محاسبه شود، خسارتی معادل بیش از هزار میلیارد تومان در روز، تنها از محل قاچاق سوخت به کشور وارد می‌شود.

وی با اشاره به تأکید فرمانده فراجا بر اجرای طرح‌های کنترلی به‌ویژه در حوزه سوخت، گفت: پس از صدور دستورات لازم، «قرارگاه ویژه» تشکیل و ابلاغیه رسمی به فرماندهان انتظامی استان‌ها و مرزبانی صادر شد. اقدامات صورت‌گرفته نیز نتیجه همین ابلاغیه‌ها و طرح‌ها است. تمرکز پلیس بر برخورد با قاچاقچیان عمده و سازمان‌یافته و اجرای عملیات‌های مستمربوده است و آنچه در نمایشگاه جانبی همایش ارائه شد فقط آغاز مسیر است.

رحیمی با اشاره به آمارهای هفت‌ماهه سال جاری افزود: در هفت‌ماهه اول، بالغ بر ۲۱ هزار پرونده تنها در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل دادیم. همچنین ۲۰ هزار نفر که در حوزه قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی فعالیت داشتند دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: هزار دستگاه خودروی فعال در حمل سوخت قاچاق نیز توقیف شده و ارزش کشفیات ما در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت بالغ بر ۳۳ همت بوده است.

به گفته سردار رحیمی، استان‌هایی مانند هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین قاچاق سوخت را داشته‌اند.

خبر در حال تکمیل می باشد...