به گزارش ایلنا، هم‌زمان با هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی (۲۷ آبان تا ۳ آذر)، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت اقدام فوری در برابر گسترش مقاومت میکروبی گفت: این پدیده یکی از تهدیدهای جدی سلامت عمومی است که درمان بسیاری از عفونت‌ها را دشوارتر و هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور بالاتر از میانگین جهانی است افزود: اصلاح الگوی مصرف و تجویز منطقی در کنار تقویت آموزش عمومی، پیش‌نیاز مهار روند رو به رشد مقاومت میکروبی است. وی تأکید کرد: همکاری بخش‌هایی مانند سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب رویکرد سلامت یکپارچه ضروری است.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: کنترل مصرف آنتی‌بیوتیک در دامداری و کشاورزی، پایش مداوم زنجیره تولید و بهینه‌سازی سیاست‌های دارویی از ارکان اصلی پیشگیری از گسترش مقاومت میکروبی است و سازمان غذا و دارو در این مسیر برنامه‌های نظارتی و آموزشی خود را تقویت کرده است.

به گزارش ایفدانا، او در پایان با اشاره به شعار امسال هفته جهانی مقاومت میکروبی «اقدام کنونی، حفاظت از امروز، تضمین آینده» گفت: با مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها می‌توان امروز را ایمن‌تر کرد و آینده‌ای مطمئن‌تر ساخت.

انتهای پیام/