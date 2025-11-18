تست سلامت روان از رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در سیصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه تسریع در صدور پروانه توسط هیئت تطبیق بازگشت داده شده بود که ایرادات آن برطرف شده و امروز بررسی می‌شود، اظهار کرد: انتخاب دو نفر ذیحساب نیز در جلسه امروز انجام خواهد شد. لایحه مجوز به انتشار اوراق و یک فوریت لایحه جامع فضای سبز نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پله برقی‌های خراب سریع تعمیر می‌شود، تصریح کرد: پله برقی میدان محمدیه هفته پیش آغاز به کار کرد و پله برقی ایستگاه پانزده خرداد نیز در حال راه‌اندازی است. تعدادی از پله‌های برقی مشکل فنی داشتند و نیاز به خرید قطعات داشت. ما مجدداً تاکید کردیم که پله‌های خراب سریعتر رفع مشکل شوند و اگر شهروندان اعلام کنند، در اولین فرصت نسبت به تعمیر اقدام می‌شود.

چمران با بیان اینکه تعدادی از پروانه‌ها در کمیسیون ماده پنج تصویب شده بود که اعلام کردند باید در شورای عالی معماری بررسی شود، گفت: اختلافاتی نیز بین شهرداری و وزارت راه وجود داشت که سازمان بازرسی اعلام کرد که باید این موضوع بررسی شود.

وی با بیان اینکه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی حتماً تست سلامت روان دارند، تصریح کرد: در مجموع ممکن است درگیری‌هایی شکل بگیرد که البته نباید ایجاد شود.

