وزیر بهداشت:

مقاومت میکروبی تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند عامل ۱۰ میلیون مرگ سالانه شود

کد خبر : 1715457
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیام خود به مناسبت آغاز هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی، اعلام کرد: «مقاومت میکروبی» در گستره‌ای جهانی به یکی از ده تهدید اصلی در حوزه سلامت تبدیل شده‌است.

به گزارش ایلنا، متن پیام دکتر محمدرضا ظفرقندی به این شرح است: 

در چند سال اخیر «مقاومت میکروبی» در گستره‌ای جهانی به یکی از ده تهدید اصلی در حوزه سلامت تبدیل شده‌است؛ تهدیدی که افراد را در همه گروه‌های سنی و در تمام مناطق جغرافیایی، به ویژه مناطق کم‌برخوردار، هدف گرفته‌است. پیش‌بینی می‌شود بدون اقدام موثر، در سال ۲۰۵۰ میلادی مقاومت میکروبی با ۱۰میلیون مرگ در سال، به یکی از نخستین عوامل مرگ و میر جهانی تبدیل شود. 

از سوی دیگر، مقاومت میکروبی به طور قابل توجهی، دامپروری، کشاورزی و تولید مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو، امروزه مقاومت میکروبی، هم تهدیدی برای سلامت و هم تهدیدی برای توسعه و امنیت غذایی به‌شمار می‌آید. 

مصرف بیش از حد یا نادرست آنتی‌بیوتیک‌ها یکی از عوامل اصلی مقاومت میکروبی است. اگرچه اطلاع‌رسانی‌ها و اقدامات انجام شده توانسته‌است تا حدود زیادی از میزان مصرف داروهای ضدمیکروبی بکاهد، اما در مقایسه با سایر کشورها، میزان موفقیت در زمینه کاهش مصرف این داروها اندک بوده‌است! علاوه بر آن میزان استفاده از داروهای ضدمیکروبی که باید ذخیره یا با احتیاط مصرف شوند، افزایش داشته و خطر ایجاد مقاومت به این داروها نیز در حال افزایش است. در این زمینه، ایران خود را به مصوبات هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه مقاومت میکروبی متعهد می‌داند و تلاش می‌کند در مسیر دستیابی به اهداف برنامه جهانی گام بردارد؛ در این برنامه اولویت، بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک است. 

از همکارانم در سازمان غذا و دارو، معاونت درمان، معاونت بهداشت، معاونت آموزشی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر سازمان‌های مرتبط می‌خواهم که این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌ها در نظر بگیرند. همچنین، از وزارت آموزش و پرورش، صدا وسیما و رسانه‌ها تقاضا دارم در زمینه ترویج رفتارهای بهداشتی و پرهیز از تقاضای نابه‌جای دارو و اجرای برنامه‌های آموزشی متناسب برای گروه‌های مختلف مشارکت فعالی داشته باشند. 

توجه داشته باشیم که اقدام موثر در این زمینه جز با رویکرد یکپارچه به سلامت (One Health) ممکن نخواهد بود. امیدوارم سازمان آب و فاضلاب، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور با افزایش آگاهی نیروها، ارتقا استانداردها و راه‌اندازی نظام مراقبت مقاومت میکروبی در راه مهار این پدیده تلاش کنند. 

در شرایطی که جهان در معرض تهدید ورود به دوران پس از آنتی‌بیوتیک‌ها قرار دارد امیدوارم با انجام اقدامات فوری و یکپارچه بکوشیم از امروز حفاظت و آینده سالمی را تضمین کنیم.

