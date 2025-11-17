ملکی به ایلنا خبر داد:
آتشسوزی در کارگاه رنگرزی بزرگراه آزادگان/ یک کارگر ۶۵ ساله جان باخت
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از حادثه آتش سوزی در یک کارگاه رنگ رزی در بزرگراه آزادگان خبر داد و گفت: به تأیید عوامل اورژانس مشخص شد که یک مرد حدوداً ۶۵ ساله که دچار سوختگی شده بود، جان خود را از دست داد.
«جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد: ساعت ۱۰:۴۳ دقیقه صبح امروز یک مورد آتشسوزی در یک کارگاه رنگ رزی با آدرس بزرگراه آزادگان، شهرک گلریز، خیابان صنعت اعلام شد که در پی آن سه ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات پشتیبانی از جمله تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.
وی توضیح داد: محل آتشسوزی یک مجتمع کارگاهی بود که چند کارگاه کوچک و بزرگ با کاربریهای مختلف در آن فعالیت میکردند. یکی از این کارگاهها با کاربری رنگرزی به وسعت حدوداً ۲۰۰ متر ، با مقدار زیادی لوازم مصالح از جمله تخته و لوازم رنگرزی مثل بشکههای تینر وجود داشت که کاملاً شعلهور بود.
ملکی ادامه داد: اطلاعات اولیه حاکی از این بود که یک نفر از کارگران محبوس است. آتش نشانان همزمان با عملیات خاموش کردن آتش، عملیات جستوجو را هم آغاز کردند و بعد از دقایقی موفق شدند یک مرد حدوداً ۶۵ ساله را که دچار سوختگی شده بود، از آنجا خارج و به عوامل اورژانس تحویل دهند. متاسفانه به تأیید عوامل اورژانس مشخص شد که جان خودش را از دست داده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی افزود: آتش نشانان عملیات ادامه دادند و موفق شدند آتش را خاموش کنند و از گسترش بیشتر و سرایت به بخشهای دیگر و کارگاههای همجوار جلوگیری شد. در حال حاضر نیروها مشغول ایمنسازی کامل و مراحل پایانی لکهگیری هستند و تا دقایقی دیگر محل تحویل مالکان خواهد شد و آتشنشانان مراجعت میکنند.
وی با اشاره به فصل سرما بیان کرد: البته علت این حادثه توسط کارشناسان بررسی خواهد شد اما معمولاً در کارگاههایی که این چنین لوازم قابل اشتعال در آن زیاد است. سیمهای برق و همچنین وسایل گرمایشی پتانسیل زیادی برای حادثهساز شدن دارند. سیمکشیهای برق حتما باید هر از گاهی چک شود و ایرادات رفع شود و از وسایل گرمایشی مناسب و استاندارد استفاده شود، ضمن اینکه حتماً باید در محل، خاموشکننده یا شلنگ آب وجود داشته باشد و افرادی که در محل حضور دارند طرز کار با این وسایل را بلد باشند.