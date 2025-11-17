تست بیشتر افراد جمع آوری شده به عنوان معتاد متجاهر منفی می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار «عباسعلی محمدیان» فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مراسم امحای مواد مخدر بیان کرد: روزی بود که بیش از ۲۱ هزار معتاد متجاهر در مراکز ترک اعتیاد و کمپ‌های ماده ۱۶ داشتیم و چندین هزار نفر دیگر نیز خارج از مراکز بودند. محلات آلوده‌ای داشتیم که امکان تردد برای مردم وجود نداشت.

وی افزود: با انجام اقدامات موثر از سوی همکاران، امروز بیش از ۱۱ هزار معتاد متجاهر در کمپ‌ها نداریم و در طول ۲۴ ساعت در سراسر شهر، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر معتاد جمع آوری می شود که در غربالگری نتیجه تست اکثر آن ها منفی می شود و معتاد متجاهر نیستند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره پاکسازی مناطق پرخطر توضیح داد: مکان‌هایی مانند دره فرحزاد و مکان های حاشیه آن، که سابقاً امکان تردد به آنجا وجود نداشت، امروز به پارکی برای گردش مردم و محلی برای بازی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.

او با اشاره به کشفیات اخیر گفت: سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر شبانه‌روز تلاش کرده‌اند و محموله‌هایی که می‌توانست هزاران جوان کشور را به دام اعتیاد بیندازد، کشف شد. امروز بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که این حاصل ۱۶ ماه تلاش مستمر است.

