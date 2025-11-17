خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار محمدیان:

تست بیشتر افراد جمع آوری شده به عنوان معتاد متجاهر منفی می شود

تست بیشتر افراد جمع آوری شده به عنوان معتاد متجاهر منفی می شود
کد خبر : 1715286
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات موثر از سوی همکاران، امروز بیش از ۱۱ هزار معتاد متجاهر در کمپ‌ها نداریم و در طول ۲۴ ساعت در سراسر شهر، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر معتاد جمع آوری می شود که در غربالگری نتیجه تست اکثر آن ها منفی می شود و معتاد متجاهر نیستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  سردار «عباسعلی محمدیان» فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مراسم امحای مواد مخدر   بیان کرد: روزی بود که بیش از ۲۱ هزار معتاد متجاهر در مراکز ترک اعتیاد و کمپ‌های ماده ۱۶ داشتیم و چندین هزار نفر دیگر نیز خارج از مراکز بودند. محلات آلوده‌ای داشتیم که امکان تردد برای مردم وجود نداشت.

وی افزود: با انجام اقدامات موثر از سوی همکاران، امروز بیش از ۱۱ هزار معتاد متجاهر در کمپ‌ها نداریم و در طول ۲۴ ساعت در سراسر شهر، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر  معتاد جمع آوری می شود که در غربالگری نتیجه تست اکثر آن ها منفی می شود و معتاد متجاهر نیستند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره پاکسازی مناطق پرخطر توضیح داد: مکان‌هایی مانند دره فرحزاد و مکان های حاشیه آن، که سابقاً امکان تردد به آنجا وجود نداشت، امروز به پارکی برای گردش مردم و محلی برای بازی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.

او با اشاره به کشفیات اخیر گفت: سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر شبانه‌روز تلاش کرده‌اند و محموله‌هایی که می‌توانست هزاران جوان کشور را به دام اعتیاد بیندازد، کشف شد. امروز بیش از  ۲۰ هزار و ۸۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده  که این حاصل ۱۶ ماه تلاش مستمر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ