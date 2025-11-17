سردار محمدیان:
تست بیشتر افراد جمع آوری شده به عنوان معتاد متجاهر منفی می شود
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات موثر از سوی همکاران، امروز بیش از ۱۱ هزار معتاد متجاهر در کمپها نداریم و در طول ۲۴ ساعت در سراسر شهر، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر معتاد جمع آوری می شود که در غربالگری نتیجه تست اکثر آن ها منفی می شود و معتاد متجاهر نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار «عباسعلی محمدیان» فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مراسم امحای مواد مخدر بیان کرد: روزی بود که بیش از ۲۱ هزار معتاد متجاهر در مراکز ترک اعتیاد و کمپهای ماده ۱۶ داشتیم و چندین هزار نفر دیگر نیز خارج از مراکز بودند. محلات آلودهای داشتیم که امکان تردد برای مردم وجود نداشت.
وی افزود: با انجام اقدامات موثر از سوی همکاران، امروز بیش از ۱۱ هزار معتاد متجاهر در کمپها نداریم و در طول ۲۴ ساعت در سراسر شهر، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر معتاد جمع آوری می شود که در غربالگری نتیجه تست اکثر آن ها منفی می شود و معتاد متجاهر نیستند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره پاکسازی مناطق پرخطر توضیح داد: مکانهایی مانند دره فرحزاد و مکان های حاشیه آن، که سابقاً امکان تردد به آنجا وجود نداشت، امروز به پارکی برای گردش مردم و محلی برای بازی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.
او با اشاره به کشفیات اخیر گفت: سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر شبانهروز تلاش کردهاند و محمولههایی که میتوانست هزاران جوان کشور را به دام اعتیاد بیندازد، کشف شد. امروز بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که این حاصل ۱۶ ماه تلاش مستمر است.