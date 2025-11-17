دولت به ماجرای حریم پایتخت ورود کند/ اسنانداری خلاف مصوبه، روند خود را ادامه می دهد

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، صبح امروز -دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴- در نشست خبری خود در خصوص ساماندهی دستفروشی در معابر، اظهار کرد: سد معبر یک موضوع پیچیده چندوجهی است؛ در این شرایط سخت اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، می بینیم که مغازه‌داران با روش های جدید بازاریابی می کنند تا فروش و درآمد خود را افزایش دهند که مورد استقبال مشتریان نیز قرار می گیرد. در این مورد قانون وجود دارد و باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی قانون را اجرایی کنیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ هزار عملیات سد معبر و در سال جاری تاکنون ۳۵ هزار عملیات در سطح مناطق ۲۲گانه انجام شده است. با این حال پیچیدگی هایی در این موضوع وجود دارد و برخی شهروندان از این موضوع استقبال می کنند و برخی دیگر معترضند. از سویی دیگر مغازه داران از دست فروشان برای فروش اجناس خود استفاده می کنند.

محمدخانی همچنین تصریح کرد: حجم تماس ها و اعتراضات مردم درخصوص سد معبر بسیار بالاست.

سخنگوی شهرداری تهران در مورد وضعیت مدیریت حریم پایتخت، اظهار کرد: مدیریت شهری تهران موضع مشخصی در مورد حریم دارد که مبتنی بر اسناد بالادستی و تکالیف و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. برای ما باعث تعجب است که استانداری همچنان بدون طی روال مصوب در هیئت دولت و به نوعی خلاف مصوبه، روند خود را ادامه می دهد. شاید بد نباشد که سخنگوی دولت واکنشی به این موضوع داشته باشد.

محمدخانی افزود: در ابتدای مردادماه امسال دبیر هیئت دولت مصوبه تشکیل کارگروه سه نفره متشکل از وزیر راه، وزیر کشور و شهردار تهران را ابلاغ کرد و ۷۲ ساعت فرصت داد که این جلسه تشکیل و مصوبات آن به هیئت دولت اعلام شود. از آن روز تا حالا چند ۷۲ ساعت گذشته و استانداری همچنان اصرار دارد که رویه دیگری را ادامه دهد. اگر آنچه استانداری بر آن اصرار دارد، قانونی است برگزاری آن جلسه چه معنایی دارد؟

وی همچنین تصریح کرد: استانداری پیش از صحبت کردن در رسانه ها باید به دولت پاسخ دهد و باید در مسیری که دولت مشخص کرده، اقدام کند. با وجود اینکه جلسه برگزار نشده، استانداری اصرار دارد مسیر خود را ادامه دهد.

محمدخانی در جواب پرسشی درباره بحران کم‌آبی و راهکارهای شهرداری برای برون رفت از این موضوع بیان کرد: شهرداری متولی این موضوع نیست اما در کنار متولیان موضوع اقدام می کند. با کمک شورای شهر ۵ همت برای خط انتقال آب به شهر تهران از سد طالقان و بخش شرقی سد لار تخصیص داده شد. کار انتقال آب طالقان به پایان رسیده و شهرداری همه تعهد داوطلبانه خود را انجام داده است.

وی با پرداختن به موضوع بازچرخانی و احداث تصفیه خانه‌هایی تا پایان سال تعدادی از آنها مثل تصفیه‌خانه فیروز بهرام به مدار اضافه می شود، تصریح کرد: در کنار این موارد شهردار تهران با جلسات متعدد کارشناسی، ایده‌ها و پیشنهاداتی را در قالب نامه ای به رئیس جمهور ارائه کرد. به صورت داوطلبانه شهرداری تهران اعلام آمادگی کرده که در این زمینه می تواند به دولت کمک کند و مدیریت آب شهر تهران را برعهده بگیرد. با ظرفیت های مدیریت شهری و با کمک مردم موضوع بحران آب در تهران قابل مدیریت است و شهرداری ها بهتر می توانند این کار را انجام دهند و به دلیل تعامل دائمی شهرداری ها با مردم و ارتباطات پیوسته و دقیق‌تر آن‌ها با مردم این کار بهتر انجام می‌شود.



سخنگوی شهرداری تهران در ادامه این جلسه در رابطه با نظارت بر عرضه مواد غذایی در برخی رستوران ها، اظهار کرد: محوطه خیابان ایرانمهر بین مناطق ۷ و ۸ قرار دارد و طرح های مختلفی برای آن اجرا شده است. ما در شهرداری تهران از یک طرف با درخواست های مردم برای راه اندازی فعالیت اقتصادی از جمله عرضه سیار مواد غذایی و مشتریان آنها مواجه هستیم و از سویی دیگر با اعتراض اهالی درگیریم. شاید باید قوانین متناسب با مدل های جدید به نفع شرایط اقتصادی تغییر کند. با این وجود طرح های متعددی اجرا شده و در تلاش هستیم که طرح جدیدی را در این زمینه در نظر بگیریم.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص صحبت‌های عضو شورا و مشکلات پرداخت مطالبات پیمانکاران از شهرداری گفت: از ابتدای این دوره درمجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری تهران به بانک ها و نهادهای مالی و به اشخاص و پیمانکاران بود. مدیریت شهری ششم در سال‌های گذشته تلاش جدی انجام داده تا بسیاری از این بدهی ها را از طریق نقدی، توافق با طلبکاران، تهاتر و روش های حقوقی کاهش دهد به طوری که عدد این بدهی ها کاهش داشته است.

محمدخانی بیان کرد: در مورد پرداخت به پیمانکاران نیز مدل ها ثابت و مشخص است و بخشی از آنها به صورت نقدی و بخشی نیز با توافق با پیمانکار از طریق تهاتر و با برات کارت که اسناد مالی زماندار است انجام می شود تا حداکثر صرفه و صلاح برای رشد و توسعه شهر اتفاق بیفتد. درواقع یک نسبتی بین بودجه گذاری برای پروژه های جدید و تسویه دیون پیمانکاران شکل گرفته تا توسعه شهر درست تر انجام شود. اینکه از پیمانکار پول بگیریم تا بدهی را پرداخت کنیم چه معنی دارد؟ اما بعضا پیمانکار به کارگزاری معرفی می شود برای تهاتر بدهی ها. مثلا یک ملکی در ازای بدهی ها به پیمانکار واگذار می شود و گاها شاید قیمت ملک از کل بدهی بیشتر باشد و پیمانکار باید مابه التفاوت آن ملک را به شهرداری پرداخت کند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بحث تراکم و همکاری با شورای عالی شهرسازی عنوان کرد: با حضور آقای آبادیان در راس معاونت شهرسازی همراهی و هم‌افزایی خوبی بین معاونت و شورای عالی شهرسازی اتفاق افتاد و این همکاری در مسیر کار تخصصی و به نفع شهر پیش می رود. باید به برخی از این موارد زمان دهیم تا این تحول در معاونت باعث شود که یک مجموعه تفاهم نامه های جدیدی در این زمینه شکل بگیرد.

محمدخانی در خصوص انتشار نامه یکی از اعضای شورا در مورد تردد اتوبوس های برقی با پلاک موقت، یادآور شد: بنده این نامه را در رسانه ها دیدم و متعجب و ناراحت شدم. این نوع از روش های مخالفت و انتقاد باید مرزی به نام منافع مردم داشته باشد. اینکه در ادامه مسیر مخالفت با شهردار تهران به ظاهر برخی قوانین و مقررات توجه کنیم و مسیری را که برای مردم دردسر ایجاد می کند، مطرح کنیم، درست نیست.

وی ادامه داد: از سالها و ادوار گذشته اتوبوس هایی داریم که فاقد پلاک هستند. برای مثال برخی اتوبوس های دوکابین به علت فرسودگی در حال خروج از ناوگان هستند اما پلاک ندارند. کسی هم تاکنون نگفته بود که چون پلاک ندارند باید از مسیر خدمات رسانی خارج شوند. ما توانستیم ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برقی را وارد شهر کنیم که تمام این اتوبوس ها بیمه دارند و مسیر قانونی پلاک گذاری آنها از سوی شهرداری تهران پیگیری شده و بر اساس تفاهمات صورت گرفته فعال هستند.

محمدخانی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه نامه نگاری کنیم تا بگوییم شهرداری کار غیرقانونی انجام می دهد، مخالف خوانی‌ای است که دود آن به چشم مردم می رود. در بسیاری از خطوط مرکزی شهر که محدوده ترافیک و آلودگی هواست شاهد فعالیت اتوبوس های برقی هستیم. با این نامه نگاری چه چیزی را می خواهیم اثبات کنیم؟ اتوبوس ها از مدار خارج شوند تا ضربه ای به شهرداری بزنیم و مردم به دردسر بیفتند؟ برای رقابت های سیاسی باید حد و مرز قائل باشیم.

وی با بیان اینکه بدیهی ترین موضوع مصلحت مردم است، یادآور شد: هر جا اختلاف سلیقه است و با فرایندها مشکل داریم، درست نیست که مواردی این چنینی را مطرح کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با حریم تئاتر شهر نیز گفت: دوستان در منطقه ۱۱ تصاویر هوایی را از حریم تئاتر شهر منتشر کردند که مشخص شد شایعه پراکنی صورت گرفته و حریم آن دست نخورده باقی مانده است. یک سکو نزدیک حریم تئاتر شهر قرار داشت که از سالها پیش با اعتراض همراه بود که در حال تخریب و بازسازی است.

به گزارش شهر، محمدخانی با بیان اینکه ساماندهی این محدوده با درخواست هنرمندان انجام می شود، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که هم حریم حفظ شود و هم از لحاظ فضا و منظر، مردم بتوانند از خلاقیت در معماری لذت ببرند. خبرنگاران می توانند از نزدیک از این پروژه بازدید کنند و با مردم، هنرمندان و اهالی تئاتر گفت و گو داشته باشند.

محمدخانی درباره به تعویق افتادن زمان افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس بیان کرد: این ایستگاه دو سه هفته ای است که حداقل های لازم برای در مدار قرار گرفتن را دارد و حتی در سکو امکان مسافرگیری وجود دارد، اما اصراری از طرف مدیریت شهری وجود داشت که تا جای ممکن درباره جزئیات آن بیشتر دقت شود و با آمادگی کامل تر افتتاح این پروژه را داشته باشیم.

وی یادآور شد: طبیعتا تکمیل برخی از موارد و جزییات آن‌ مانند آسانسورها زمان می برد و تا پایان سال تکمیل خواهد شد اما درباره ایستگاه در روزهای آتی افتتاح را خواهیم داشت.