امدادرسانی هلالاحمر به منازل سیلزده استان ایلام
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام از اجرای عملیات امدادرسانی نجاتگران آبدانان در پی سیلاب و آبگرفتگی منازل مسکونی در شهرک هزارانی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ حمزه محمدیمقدم، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام، اعلام کرد: همزمان با وقوع بارشهای شدید و ورود سیلاب به منازل مسکونی شهرک هزارانی در شهرستان آبدانان، تیمهای عملیاتی هلالاحمر فوراً به محل اعزام شده و اقدامات امدادی را آغاز کردند.
وی با اشاره به حضور سریع نجاتگران افزود: نیروهای هلالاحمر علاوه بر انجام عملیات تخلیه آب از واحدهای مسکونی، در جمعآوری و جابهجایی لوازم ضروری خانوادههای آسیبدیده همکاری کرده و حمایت لازم را ارائه دادند.
محمدیمقدم ادامه داد: عملیات امدادرسانی تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی در منطقه ادامه خواهد داشت و نیروهای جمعیت در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.