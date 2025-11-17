به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ حمزه محمدی‌مقدم، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام، اعلام کرد: هم‌زمان با وقوع بارش‌های شدید و ورود سیلاب به منازل مسکونی شهرک هزارانی در شهرستان آبدانان، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر فوراً به محل اعزام شده و اقدامات امدادی را آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور سریع نجاتگران افزود: نیروهای هلال‌احمر علاوه بر انجام عملیات تخلیه آب از واحدهای مسکونی، در جمع‌آوری و جابه‌جایی لوازم ضروری خانواده‌های آسیب‌دیده همکاری کرده و حمایت لازم را ارائه دادند.

محمدی‌مقدم ادامه داد: عملیات امدادرسانی تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی در منطقه ادامه خواهد داشت و نیروهای جمعیت در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.