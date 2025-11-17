موتورسیکلت به دلیل حمل بار نامتعارف اعمال قانون شدند
رییس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تخلفات پرخطر موتورسواران ازجمله عبور از چراغ قرمز، ورود به معابر ممنوع و حمل بار نامتعارف، از رشد ۵۱ درصدی تلفات موتورسواران نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سرهنگ زینیوند درخصوص تخلفات موتورسواران گفت: بر اساس ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات رانندگی، حمل بار نامتعارف، عبور از چراغ قرمز و ورود به معابر ممنوع مانند تردد در خطوط ویژه، از جمله تخلفات پرخطر و حادثهساز شناخته شدهاند و پلیس بر حسب تکلیف قانونی با این تخلفات برخورد میکند.
وی افزود: حمل بار نامتعارف موجب کاهش پایداری و فرمانپذیری موتورسیکلت شده و احتمال واژگونی و مصدومیت یا فوت راننده را افزایش میدهد. همچنین عبور از چراغ قرمز یکی از خطرناکترین تخلفات است که در تقاطعها با برخوردهای شدید از جلو به پهلو همراه میشود. تردد در تونلها و خطوط ویژه نیز به دلیل شرایط غیرایمن این معابر، زمینهساز وقوع حوادث برای موتورسواران است.
سرهنگ زینیوند با اشاره به آمار هفتماهه امسال تصریح کرد: سهم موتورسواران از تصادفات فوتی تهران ۴۸ درصد، سهم عابران پیاده ۳۸ درصد و سهم خودروها ۱۴ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه تلفات موتورسواران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره اعمال قانون برای تخلفات موتورسواران ثبت شده است. این آمار شامل بیش از ۴۰ هزار مورد عبور از چراغ قرمز، حدود ۸۷ هزار مورد توقف در پیادهرو، بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار مورد عدم استفاده از کلاه ایمنی، حدود ۲۹۶ هزار مورد عبور از محل ممنوع، ۱۸۸ هزار مورد ورود به خط ویژه، بیش از ۲۸ هزار مورد حمل سرنشین اضافه، حدود ۱۶۳ هزار مورد پوشش پلاک و نزدیک به ۹۵۰۰ مورد حمل بار نامتعارف است.
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جای پارک موتورسیکلتها اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای جدی مردم و پلیس، نابسامانی در پارک موتورسیکلتهاست که اغلب در مقابل مراکز اداری و تجاری یا در پیادهروها مشاهده میشود. پلیس با همکاری مدیریت شهری تاکنون در مقابل حدود ۱۵۰ مجتمع اداری و تجاری پرمخاطب محل ویژه پارک موتورسیکلت را ایجاد کرده است تا این مشکل ساماندهی شود.
وی تأکید کرد: همراهی مردم در استفاده از محلهای تعیینشده ضروری است و انتظار میرود موتورسواران از ورود به پیادهروها خودداری کرده و وسیله نقلیه خود را در محلهای مشخصشده پارک کنند.