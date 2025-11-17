زمین گیر شدن اراذل فراری توسط پلیس امنیت عمومی فراجا

به گزارش ایلنا، سردار " سید مجید فیض جعفری" در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای تدابیر ابلاغی سردار فرمانده محترم کل انتظامی کشور به پلیس امنیت عمومی مبنی بر برخورد قاطعانه و بدون اغماض پلیس با هرگونه رفتار سوء اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت، پلیس امنیت عمومی فراجا با اشراف اطلاعاتی، محل اختفای اراذل فراری را شناسایی و پس از هماهنگی با دادستان محترم، وی را در محل اختفای خود دستگیر و زمین گیر نمود و چندین قبضه سلاح از وی کشف گردید.

رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا بیان داشت: پلیس حافظ جان ، مال و امنیت شهروندان است و در راه برقراری و ارتقاء امنیت پایدار در جامعه ، با هرگونه رفتار سوء اراذل و اوباش و هر کسی که بخواهد امنیت جامعه را به مخاطره بیندازد ، برخورد قانونی، قاطع و عبرت آموزی خواهد کرد.

این مقام انتظامی کشور در پایان با اعلام اینکه کارشناسان خدوم پلیس امنیت عمومی فراجا همواره با حساسیت ویژه نسبت به شناسایی، برخورد قاطع و زمین گیر نمودن اراذل و اوباش اقدام می‌کنند، افزود: بی‌تردید پلیس به پشتوانه و همکاری آگاهانه شهروندان و حمایت خوب دستگاه محترم قضایی با هنجارشکنان قاطعانه و با جدیت تمام برخورد می کند.

وی در پایان از مردم عزیز کشورمان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار اوباشگرانه و مجرمانه، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ارتباطی 110 به پلیس اطلاع دهند.

