زمین گیر شدن اراذل فراری توسط پلیس امنیت عمومی فراجا

رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری و زمین گیر کردن اراذلی که سه سال پیش در پی بروز یک نزاع اقدام به مجروح نمودن احدی از شهروندان با سلاح گرم نموده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار " سید مجید فیض جعفری" در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای تدابیر ابلاغی سردار فرمانده محترم کل انتظامی کشور به پلیس امنیت عمومی مبنی بر برخورد قاطعانه و بدون اغماض پلیس با هرگونه رفتار سوء اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت، پلیس امنیت عمومی فراجا با اشراف اطلاعاتی، محل اختفای اراذل فراری را شناسایی و پس از هماهنگی با دادستان محترم، وی را در محل اختفای خود دستگیر و زمین گیر نمود و چندین قبضه سلاح از وی کشف گردید.

رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا بیان داشت: پلیس حافظ جان ، مال و امنیت شهروندان است و در راه برقراری و ارتقاء امنیت پایدار در جامعه ، با هرگونه رفتار سوء اراذل و اوباش و هر کسی که بخواهد امنیت جامعه را به مخاطره بیندازد ، برخورد قانونی، قاطع و عبرت آموزی خواهد کرد.

این مقام انتظامی کشور در پایان با اعلام اینکه کارشناسان خدوم پلیس امنیت عمومی فراجا همواره با حساسیت ویژه نسبت به شناسایی، برخورد قاطع و زمین گیر نمودن اراذل و اوباش اقدام می‌کنند، افزود: بی‌تردید پلیس به پشتوانه و همکاری آگاهانه شهروندان و حمایت خوب دستگاه محترم قضایی با هنجارشکنان قاطعانه و با جدیت تمام برخورد می کند.

وی در پایان از مردم عزیز کشورمان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار اوباشگرانه و مجرمانه، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ارتباطی 110 به پلیس اطلاع دهند.

