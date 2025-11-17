در ادامه، علی‌باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساماندهی نظام علم و فناوری کشور بیان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسخه پیشنهادی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی را در چارچوب اصول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی تدوین کرده و برای بررسی و تصویب در اختیار شورا قرار داده‌اند.

بخش نخست جلسه به بررسی مهم‌ترین تفاوت‌های نسخه پیشنهادی آیین‌نامه ارتقا نسبت به نسخه قبلی اختصاص یافت. اعضای کمیسیون ضمن تبادل‌نظر درباره کلیات این آیین‌نامه، مقرر کردند در جلسه آینده به‌صورت تفصیلی فصول پنج‌گانه، به‌ویژه فصل سوم (پژوهش) و فصل چهارم (فناوری)، بررسی شود.

یکی از محورهای مورد تأکید این نشست، ارزیابی نقطه ثقل و وجوه تمایز آیین‌نامه جدید ارتقا بود.

اعضا تأکید کردند میزان تطابق آیین‌نامه با اصول حاکم و تأثیر آن بر ارتقای شاخص‌های نظام علم و فناوری کشور و حل مسائل اثرگذار ملی باید با دقت مورد سنجش قرار گیرد.

همچنین مقرر شد اعضای کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری طی سه جلسه آینده، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی خود را تدوین کرده و جهت استحضار رئیس ستاد علم و فناوری به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.