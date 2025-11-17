خبرگزاری کار ایران
گواهینامه رانندگی امتیاز ویژه نیست؛ آزمون سلامت شماست!

هر راننده باید بداند که گواهینامه نشان اعتماد جامعه به توانایی او در هدایت وسیله نقلیه است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه گواهینامه رانندگی تنها یک مجوز تردد نیست بلکه نشانه‌ای از سلامت و مهارت راننده محسوب می‌شود، اظهار کرد: سلامت روحی و جسمی از یک‌سو و مهارت شامل آگاهی به قوانین و مقررات و نیز تسلط کامل بر رانندگی از سوی دیگر، دو رکن اساسی برای دریافت و حفظ گواهینامه هستند.

وی افزود: رفتارهای پرخطر در رانندگی، این دو شاخص مهم (سلامت و مهارت) را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای راننده، سرنشینان و دیگر کاربران جاده به همراه داشته باشد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با هشدار نسبت به عادی‌انگاری تخلفات، خاطرنشان کرد: هر راننده باید بداند که گواهینامه نشان اعتماد جامعه به توانایی او در هدایت وسیله نقلیه است. با یک اشتباه، بی‌احتیاطی یا رفتار مخاطره‌آمیز این اعتماد را مخدوش نکنید.

