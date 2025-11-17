خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کتابخوانی؛ ضرورتی بی جایگزین

کتابخوانی؛ ضرورتی بی جایگزین
کد خبر : 1715150
لینک کوتاه کپی شد.

از بین فعالیت ها و رفتارهای پرشمار آدمی، از حیث تنوع سودمندی و گوناگونی کارکرد، هیچ یک هم سنگ و هم وزن کتابخوانی و مطالعه نیست.

به  گزارش ایلنا،  سردار سعید منتظرالمهدی؛ معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس در یادداشتی نوشت:  از «تجربه زیسته» خویش چنین فهم کرده ام که از بین فعالیت ها و رفتارهای پرشمار آدمی، از حیث تنوع سودمندی و گوناگونی کارکرد، هیچ یک هم سنگ و هم وزن کتابخوانی و مطالعه نیست.

اجازه بدهید تا در تائید ادعای خود چندی از دلایلم را شمار کنم:

*با مطالعه است که از راز و رمز اساطیر، حماسه ها، افسانه ها و اسطوره های بشری، از دن کیشوت تا سینوهه، از رستم تا سیاوش و از آرش تا کاوه، آگاه می شویم و در می یابیم که اسطوره، بیان نمادین واقعیت است؛ واقعیتی که ذهن و ضمیر ما را شکل می دهد و به رفتار و کنش مان جهت می بخشد.

*با کتابخوانی است که از بارِهستیِ نهاده شده بر دوش خویش آگاه می شویم و در می یابیم که این «موجود یک روزه»، همچون «خسی در میقات » است و تنها با شناخت از خود و فهم خویش است که می تواند خود را از «جزیره سرگردانی» برهاند و در دام «جشن بی معنایی» فرو نغلتد.

*با خواندن است که به گذشته سفر می کنیم و با آگاه شدن از سرگذشت انسان ها، تامل در احوالِ ایرانیان و پی بردن به خُلقیات شان از تحولاتِ فرهنگیِ ایران و جهان، آگاه می شویم و از آن طریق راهی برای «مسئله گشاییِ خلاقانه» از مشکلات ریز و درشت خود می یابیم و چشم انداز روشنی پیش روی خود ترسیم می کنیم.

*همه ما از طریق مطالعه آثار خوب است که خوب زیستن را با جستجوی خوشبختی در کتاب ها می آموزیم و با آگاه شدن از اندیشه های ناب، ذهن خویش را غنا می بخشیم و معنای زندگی را فهم و لذت حاصل از مائده های زمینی را ارزانی خود می داریم و از آن طریق حاضرذهن و پویا می مانیم و با آموختن سقلمه ها به خود تلنگری می زنیم و مانع از فرو شدن زودهنگام در دام دمانس و فراموشی می شویم.

خلاصه آنکه: با مطالعه و کتابخوانی مستمر است که سیاست شادکامی را می آموزیم و از آرمان شهر واقع بین ها آگاه می شویم و راز خوشبخت بودن را نیز فهم می کنیم.

اما، یادمان باشد که لازمه برخوردار شدن از «لذت متن» خواندن آثاری است که ما را از زندگی پنهان ذهنی و وضع بشر و آینده جهان آگاه می سازند نه آثار زردی که ما را دچار «خشک مغزیِ آموخته شده» می کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ