درگذشت دانش آموز لنگرودی و پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در این پیام تسلیت افزوده است: درگذشت ناگهانی دانش‌آموز عزیز حسام پور محمد رحیم ترک در شهرستان لنگرود، غمی جانکاه و اندوهی عمیق بر دل‌ها نشاند.

گفته وی، این حادثه تلخ، نه تنها خانواده‌ای شریف را داغدار کرد، بلکه جامعه آموزشی را نیز در سوگ فرو برد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرده، بی شک تصمیم بزرگ و انسان‌دوستانه خانواده محترم این دانش آموز عزیز، در اهدای اعضای وی برای زندگی بخشیدن به دیگران، اقدامی ارزشمند، ماندگار و خداپسندانه است که یاد و نام حسام را فراتر از زمان، روشن نگاه خواهد داشت. این اقدام آگاهانه و هوشمندانه، درس بزرگی از انسانیت برای همه ما بود.

کاظمی در این پیام ضمن طلب آرامش ابدی از درگاه خداوند متعال برای روح پاک این دانش‌آموز، برای خانواده داغدار، همکلاسی‌ها و معلمان وی نیز صبر و شکیبایی آرزو کرده است.

حسام پور محمد رحیم ترک دانش آموز لنگرودی چند روز پیش هنگام برداشتن توپ از حریم خطوط فشار متوسط، دچار برق گرفتگی شد.