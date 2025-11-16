بازدید از تصفیه‌ خانه پردیس؛ هشدار جدی درباره آلودگی منابع آبی حوضه سد ماملو

وی افزود: در بازدید مشترک از تصفیه ‌خانه فاضلاب شماره ۲ پردیس، وضعیت پیشرفت پروژه و آثار زیست ‌محیطی تأخیر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

مفتاحی با اشاره به بررسی میدانی مدول ‌های یک و دو تصفیه‌ خانه، حوضچه ‌های ترسیب، پکیج ‌های پیش‌ساخته و مسیرهای خروجی فاضلاب منتهی به سد ماملو گفت: براساس ارزیابی ‌های انجام‌ شده، پروژه تاکنون تنها حدود ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی در ابنیه داشته و به دلیل عدم تکمیل، بخشی از فاضلاب خام منطقه همچنان وارد جریان‌ های سطحی و در نهایت سد ماملو می‌ شود که تهدیدی جدی برای کیفیت آب و محیط زیست حوضه به شمار می ‌رود.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، وی تاکید کرد: در نشست مشترک، نمایندگان شرکت عمران پردیس و قرارگاه خاتم ‌الانبیاء کمبود اعتبارات مالی را مهم‌ ترین مانع اتمام پروژه عنوان کردند و اعلام شد که برای تکمیل تصفیه ‌خانه حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

به گفته وی، مقرر شد شرکت عمران پردیس علاوه بر پیگیری تأمین اعتبار از منابع داخلی خود، درخواست بهره‌مندی از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست را در سامانه جامع محیط زیست ثبت کند.

مفتاحی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه ‌های اجرایی و نظارتی به‌ ویژه سازمان بازرسی استان تهران، مشکلات مالی پروژه هرچه سریع ‌تر برطرف شده و تصفیه ‌خانه فاضلاب شماره دو پردیس به بهره ‌برداری برسد تا از تداوم آلودگی منابع آبی و تهدیدهای زیست ‌محیطی در حوضه سد ماملو جلوگیری شود.