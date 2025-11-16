خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید از تصفیه‌ خانه پردیس؛ هشدار جدی درباره آلودگی منابع آبی حوضه سد ماملو

بازدید از تصفیه‌ خانه پردیس؛ هشدار جدی درباره آلودگی منابع آبی حوضه سد ماملو
کد خبر : 1715004
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس اداره مدیریت زیست ‌محیطی آب، خاک و پسماند حفاظت محیط زیست استان تهران، در جریان بازدید مشترک از تصفیه‌ خانه فاضلاب شماره دو پردیس، بر لزوم رفع موانع و تسریع در تکمیل این پروژه به منظور جلوگیری از تداوم ورود فاضلاب خام به سد ماملو تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مریم مفتاحی در این‌باره گفت: این بازدید با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل استان تهران، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت عمران پردیس، قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیاء، شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس انجام شد.

وی افزود: در بازدید مشترک از تصفیه ‌خانه فاضلاب شماره ۲ پردیس، وضعیت پیشرفت پروژه و آثار زیست ‌محیطی تأخیر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفت. 

مفتاحی با اشاره به بررسی میدانی مدول ‌های یک و دو تصفیه‌ خانه، حوضچه ‌های ترسیب، پکیج ‌های پیش‌ساخته و مسیرهای خروجی فاضلاب منتهی به سد ماملو گفت: براساس ارزیابی ‌های انجام‌ شده، پروژه تاکنون تنها حدود ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی در ابنیه داشته و به دلیل عدم تکمیل، بخشی از فاضلاب خام منطقه همچنان وارد جریان‌ های سطحی و در نهایت سد ماملو می‌ شود که تهدیدی جدی برای کیفیت آب و محیط زیست حوضه به شمار می ‌رود.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، وی تاکید کرد: در نشست مشترک، نمایندگان شرکت عمران پردیس و قرارگاه خاتم ‌الانبیاء کمبود اعتبارات مالی را مهم‌ ترین مانع اتمام پروژه عنوان کردند و اعلام شد که برای تکمیل تصفیه ‌خانه حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

به گفته وی، مقرر شد شرکت عمران پردیس علاوه بر پیگیری تأمین اعتبار از منابع داخلی خود، درخواست بهره‌مندی از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست را در سامانه جامع محیط زیست ثبت کند.

مفتاحی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه ‌های اجرایی و نظارتی به‌ ویژه سازمان بازرسی استان تهران، مشکلات مالی پروژه هرچه سریع ‌تر برطرف شده و تصفیه ‌خانه فاضلاب شماره دو پردیس به بهره ‌برداری برسد تا از تداوم آلودگی منابع آبی و تهدیدهای زیست ‌محیطی در حوضه سد ماملو جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ