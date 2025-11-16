دستگیری محکومین متواری ۵۳ درصد افزایش یافت

وی با بیان اینکه محکومان متواری معمولا از مرتکبان جرایم مهمی همچون سرقت های خشن، جرایم جنایی، کلاهبرداری های کلان و جرایم سازمان یافته هستند، افزود: این افراد با وجود صدور حکم قطعی، از اجرای عدالت فرار کرده و هر لحظه امکان دارد دوباره وارد چرخه جرم شوند به همین دلیل رصد و کنترل آنان یکی از اولویت های دائمی و غیرقابل اغماض پلیس آگاهی است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا اضافه کرد: پلیس آگاهی در سال جاری با اتکای به فناوری های پیشرفته و توان تخصصی نیروهای زبده، توانسته است مسیر فرار را برای بسیاری از محکومان متواری مسدود و آنان را در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی کند.

اجرای طرح و نتایج به دست آمده

وی تصریح کرد: طرح " فوق العاده دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب" از ۲۰ تا ۲۸ مهر ماه امسال در سراسر کشور و با بهره گیری کامل از ظرفیت های فنی و عملیاتی رده های متناظر پلیس آگاهی اجرا شد که در این بازه زمانی در مجموع تعداد ۶۲۱ نفر محکوم متواری شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به تلاش شبانه روزی کارآگاهان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۵۳ درصدی دستگیری محکومان متواری بوده‌ایم که این رشد چشمگیر نتیجه ارتقای اشراف اطلاعاتی، پایش لحظه ای، همکاری بین استانی، حضور عملیاتی افسران در میدان و همچنین اجرای طرح های هدفمند بوده است.

سردار قنبری با تاکید براینکه پلیس آگاهی با قاطعیت مسیر شناسایی و دستگیری محکومان متواری را ادامه می دهد، خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است، اجازه نخواهیم داد هیچ فرد تحت تعقیب یا محکومی از چرخه عدالت فرار کند؛ با تقویت تجهیزات هوشمند، توان عملیاتی و اشراف اطلاعاتی این روند با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.