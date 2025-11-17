علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص حادثه خودسوزی جوان اهوازی به خبرنگار ایلنا گفت: موضوع خودکشی در تمام دنیا وجود دارد و ما در کشورمان نیز با آن مواجه هستیم. بحث این است که باید زمینه‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه که هم‌اکنون وجود دارد باید امکان مقایسه پدیده خودکشی با گذشته نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: برای مثال ۲۰ سال پیش نیز چنین وضعیتی بوده یا نه، آیا کمتر بود یا بیشتر. این ادعا می‌تواند ما را به پیگیری وادارد تا بررسی کنیم که واقعاً میزان خودکشی‌ها در حال حاضر بر اساس جمعیت جوانان چه مقدار شده و ریشه‌های آن چه هستند.

معاون امور جوانان خاطرنشان کرد: ما در حال بررسی موضوع پدیده خودکشی در جوانان هستیم. مرکز رصد معاونت امور جوانان بر اساس شواهد، میزان رخداد، علل و ریشه‌های آن و همچنین طرق برطرف کردن این مداخلات را تحلیل می‌کند.

رحیمی در پایان گفت: علاوه بر این، وزارت بهداشت نیز به طور جدی بر روی این موضوع کار می‌کند و معاونت بهداشت و نهادهای مختلف دیگر نیز در این زمینه فعال هستند. با این حال، این یک کار تیمی و جمعی است. در حال حاضر آماری در دست ندارم که بگویم میزان خودکشی‌ها در حال حاضر چه مقدار است، آیا کمتر شده یا بیشتر، اما باید این موضوع رصد شود و ریشه‌های آن برطرف گردد.

