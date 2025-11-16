نجات ۲ شهروند گمشده در کویر نهبندان

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله چند اکیپ از ماموران انتظامی و یگان های امدادی به محل اعزام و تلاش برای پیدایش 2 فرد گمشده آغاز گردید.

سرهنگ دشتستانی بیان داشت: ماموران انتظامی با هماهنگی و حضور دستگاه های امداد رسان و با پیمایش دقیق کویر و بهره گیری از ظرفیت افراد بومی و محلی منطقه سرانجام پس از 12 ساعت جستجو2 جوان را در محدوده تپه های شنی قله ریگ شهرستان نهبندان در حالی که بی رمق بوده و هیچ گونه مواد غذایی همراه نداشتند مشاهده و پیدا کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه این اقدام موجب خوشحالی افراد نجات یافته شده و خانواده های آنها از عملکرد پلیس تقدیر و تشکر کردند؛ از شهروندان خواست: به دلیل گستردگی کویر بدون همراه داشتن راهنمای محلی که اشراف کامل به این منطقه دارند از سفر در منطقه کویر به خصوص در شب خودداری کنند .