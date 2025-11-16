خبرگزاری کار ایران
نجات ۲ شهروند گمشده در کویر نهبندان

فرمانده انتظامی شهرستان «نهبندان» از نجات۲ کویر نورد گرفتار شده در تپه‌های شنی قله ریگ شهرستان نهبندان خبر داد

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "حسن دشتستانی" اظهار داشت: فردی با نگرانی و اضطراب به پلیس مراجعه و اعلام نموده برادرش به همراه یکی از دوستانش جهت تفریح به کویر قله ریگ اطراف کوه های مریخی رفته اند و پس از گذشت 2 روز هنوز به منزل بر نگشته اند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله چند اکیپ از ماموران انتظامی و یگان های امدادی  به محل اعزام و تلاش برای پیدایش 2 فرد گمشده آغاز گردید.

سرهنگ دشتستانی بیان داشت: ماموران انتظامی با هماهنگی و حضور دستگاه های امداد رسان و با پیمایش دقیق کویر و بهره گیری از ظرفیت افراد بومی و محلی منطقه سرانجام پس از 12 ساعت جستجو2 جوان را در محدوده تپه های شنی قله ریگ  شهرستان نهبندان در حالی که بی رمق بوده و هیچ گونه مواد غذایی همراه نداشتند مشاهده و پیدا کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه این اقدام موجب خوشحالی افراد نجات یافته شده و  خانواده های آنها از عملکرد پلیس تقدیر و تشکر کردند؛ از شهروندان خواست: به دلیل گستردگی کویر بدون همراه داشتن راهنمای محلی که اشراف کامل به این منطقه دارند از سفر در منطقه کویر به خصوص در شب خودداری کنند .

