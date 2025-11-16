سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، طی حکمی «حسین الماسی مفیدی» را به عنوان «سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران» منصوب کرد.

متن کامل این حکم به شرح زیر است؛

جناب آقای «حسین الماسی مفیدی»

احتراما، نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی و برنامه هفتم پیشرفت با تاکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم «وفاق ملی» در جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها در راستای انجام وظایف محوله مجدانه اهتمام بورزید.

توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

