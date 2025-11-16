خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی حکمی از سوی استاندار تهران؛

سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران منصوب شد

سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران منصوب شد
کد خبر : 1714878
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار تهران، طی حکمی «حسین الماسی مفیدی» را به عنوان سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران، منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، طی حکمی «حسین الماسی مفیدی» را به عنوان «سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران» منصوب کرد. 

متن کامل این حکم به شرح زیر است؛ 

جناب آقای «حسین الماسی مفیدی» 

احتراما، نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران» منصوب می‌شوید. 

امید است با اتکال به خداوند متعال با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی و برنامه هفتم پیشرفت با تاکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم «وفاق ملی» در جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها در راستای انجام وظایف محوله مجدانه اهتمام بورزید. 

توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ