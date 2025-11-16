توقف برگزاری برنامه «هفته طراحی» در دانشگاه تهران
برگزاری برنامه "هفته طراحی" در دانشگاه تهران متوقف شد.
- استقبال از بخشِ دانشگاهِ تهرانِ این رویداد، بسیار فراتر از تصور برگزارکنندگان و میزبانان در دانشگاه بوده و به همین دلیل، برنامههای جاری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه تهران را از روال عادی خارج کرده است؛
- ضمن تشکر از استقبال بینظیر بازدیدکنندگان محترم، از آنجا که این نمایشگاه از ترکیب ادوات برق و نور و… تشکیل شده است، با توجه به تراکم جمعیت بسیار زیاد بازدیدکنندگان در شبهای اخیر و احتمال آسیبهای ایمنی بر اثر حوادث پیشبینی نشده، ادامه برگزاری نمایشگاه مذکور ممکن است مخاطراتی را برای بازدیدکنندگان عزیز به همراه داشته باشد؛
- به دلیل عدم ثبتنام و برنامهریزی دقیق حضور بازدیدکنندگان محترم، دانشگاه با جمعیت بسیار زیادی مواجه است که امکان ارائه خدمات عمومی متعارف و بازدید شایسته آنها از آثار و جلوههای هنری و فرهنگی رویداد وجود ندارد و بنابراین هدف اصلی برگزارکنندگان در تکریم میهمانان، قابل تحقق نیست.
دانشگاه تهران ضمن پوزش از عدم امکان خدمترسانی شایسته به بازدیدکنندگان محترم، ضمن اعلام توقف برنامه هفته طراحان دانشگاه تهران از امروز یکشنبه ۲۵ آبانماه، از علاقمندان این برنامه دعوت مینماید از سایر مکانهای برگزاری این رویداد که در ۶۳ نقطهی دیگر شهر تهران در حال برگزاری است، بازدید نمایند.
امید است این رویداد هنری تعاملی، در سالهای آتی به صورت شایستهتری برنامهریزی و اجرا شود تا دانشگاه تهران نیز بتواند به عنوانی میزبان بخشی از این رویداد، به صورت شایسته در خدمت بازدیدکنندگان محترم باشد.
روابطعمومی دانشگاه تهران