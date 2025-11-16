دبیر و هیات داوران جشنواره بینالمللی خوارزمی منصوب شدند
با حکم حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر و اعضای هیات داوران سیونهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی منصوب شدند تا هدایت و اجرای این رویداد علمی مهم را بر عهده گیرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت علوم، در این حکم علیرضا عشوری به عنوان دبیر سیو نهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی منصوب شد. جشنوارهای که همواره نقش کلیدی در شناسایی و تجلیل از پژوهشگران و نوآوران کشور داشته است.
در متن حکم سیمایی خطاب به عشوری آمده است:
نظر به توانمندی مدیریتی، سوابق درخشان علمی و پژوهشی و تجارب ارزنده جنابعالی در برگزاری برنامههای ملی علم و فناوری،همچنین به دلیل جایگاه موثر جشنواره بینالمللی خوارزمی در معرفی برترین طرحهای علمی و فناورانه در سطح ملی و جهانی و قدردانی از آنها، به موجب این حکم به عنوان دبیر و عضو هیئت داوران سیو نهمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی منصوب میشوید.
انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رعایت دقت، عدالت و بیطرفی علمی در هدایت روند داوری و انتخاب طرحهای برتر با همیاری موثر اعضای هیئت داوران، دستگاههای اجرایی و مراکز علمی کشور موجبات اعتلای هرچه بیشتر جشنواره خوارزمی و تقویت جایگاه ایران را در عرصه دیپلماسی علمی بینالمللی فراهم آورید.
تندرستی و توفیق روزافزون جناب عالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.
اعضای هیات داوران سیونهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی با حکم وزیر علوم منصوب شدند
همچنین با صدور حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ترکیب هیات داوران سیونهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی اعلام و اعضای این هیأت برای داوری آثار و طرحهای برگزیده منصوب شدند.
این ترکیب شامل جمعی از استادان برجسته دانشگاه، پژوهشگران بنام و صاحبنظران حوزههای گوناگون علم و فناوری کشور است.
بر اساس حکم صادره، اعضای هیأت داوران این دوره شامل علیرضا عشوری، بیژن وثوقی وحدت، محمدنبی شهیکیتاش، محمدعلی اردکانی، محمدرضا صعودی، رضا فرجیدانا، علی خیرالدین، سعید بلالایی، مصطفی رحیمنژاد نجارکلایی، رحمت ستوده قرهباغ، حمید لطیفی، حسین کریمی، حسین سرپولکی، جعفرصادق مقدس، پیمان صالحی، علی اکبر افضلیان، علیرضا اللهیاری، فخرالدین اشرفیزاده، ابراهیمزاده موسوی و مجتبی صدیقی می شود.
جشنواره بینالمللی خوارزمی بهعنوان معتبرترین رویداد علمی کشور، با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهشهای نوآورانه، دستاوردهای فناورانه و طرحهای کاربردی در سطح ملی و بینالمللی برگزار میشود.
این جشنواره از سال ۱۳۶۶ تاکنون نقش مهمی در تقویت جریان پژوهش و توسعه فناوری در کشور داشته است.