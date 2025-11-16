۲۴ زندانی زن دارای مدرک دکتری هستند
به همت ستاد دیه از ابتدای ایام فاطمیه پویشی با عنوان «رهایی فاطمی» راهاندازی شده است که جامعه هدف این طرح مردمی، آزادی زندانیان زن بدهکار در جرایم غیرعمد است.
در ایام موسوم به «مادر سادات» ستاد دیه به همت اقشار مختلف اجتماعی و بهطور ویژه حمایت هنرمندان نامآشنا و ورزشکاران پهلوانکردار با راهاندازی پویشی تحت عنوان «مهر فاطمی» در سراسر کشور در صدد برآمده است تا با تکیه بر نام مبارک دختنبوت شرایط استخلاص حداکثری نزدیک به یکهزار زندانی خانم را که بیشتر آنها افزون بر دو ماه تجربه حضور در بند دارند آزاد و به آغوش پرمهر خانواده بازگرداند.
تهران بیشترین زندانی زن مالی را دارد
استان تهران با میزبانی از ۱۸۴ بانوی گرفتار حبس، در راس فهرست عددی بیشترین زندانی قرار داشته و در رتبههای بعدی این جدول آماری استان فارس و مازندران هستند که هر کدام به ترتیب دارای ۹۶ و ۸۵ خانم زندانی هستند.
سیستان فاقد هر زندانی زن بدهکار در جرایم غیرعمد
به گفته سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور در شرایط فعلی اگر چه استانی مانند سیستان و بلوچستان فاقد هر زندانی غیربزهکار است، اما شرایط دیگر استانها علیرغم حساسیت بالای محاکم ذیصلاح قضائی در ممانعت از ورود ناخواسته افراد به داخل زندانها چندان مطلوب نیست و با عنایت به این که رسیدگی به پرونده زنانی که صرفا بدهکارند و سابقه کیفری در پرونده ندارند همواره در این نهاد خدمترسان در اولویتهای کاری بوده اما بعضا بابت ارقام سنگین بدهی، حمایت از همین مادران و دختران در مواردی مقدور نیست. مددجویان اغلب جوانی که کارشان در تعدیل دیون با عنایت به قاعده «تاخیر در تادیه» روز به روز سختتر هم میشود!
۷۳ درصد زندانیان زن «مادر» هستند
این مقام مسئول در خصوص شرایط زندانیان زن جرایم غیرعمد اظهار کرد: طبق آخرین آمار ۷۰۹ نفر زنان زندانی تحت حمایت ستاد مردمی دیه در شمار مادرانی تعریف میشوند که با وجود سرپرستی از خانواده، افزون بر سه فرزند دارند.
جوانترین زن گرفتار بند تنها ۲۰ سال دارد
جولایی ادامه داد: کم سنو سالترین زندانی بدهکار مالی موجود در سطح ندامتگاههای کشور دختر بیست ساله یزدی است و مسنترین بانو نیز متولد ۱۳۱۴ است که پشت میلههای سرد زندانی در استان تهران گذران عمر میکند.
قدیمیترین زندانی زن در شیراز نگهداری میشود
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور قدیمیترین زندانی را مربوط به استان فارس اعلام کرد و افزود: شرایط پرونده این خانم که رقم بدهی بالغ بر هشتاد میلیارد ریال دارد، بانوی میانسالی در شیراز است که از سال ۱۳۹۷ در بند نگهداری میشود.
۲۴ نفر از زندانیان زن دارای مدرک دکتری هستند
جولایی یادآور شد: هر گاه اسم زندانی به گوش یک هموطن میرسد، اگر اطلاعات و آمار دقیق نداشته باشد ذهنیت او با افرادی گره میخورد که در شمار مخلّان نظم و امنیت جامعه هستند، آنهایی که اگر تبهکار و خلافکار هم نباشند، لااقل در ردیف چهرههای بیکفایت طبقهبندی خواهند شد، حال این که در همین جمعیت ۹۷۳ نفره زندانیان زن موجود در ندامتگاههای کشور قابل اعتناست 24 خانم مدرک دکتری دارند. زنانی تحصیلکرده که از بد حادثه و بر حسب بیتجربگی روانه بند شدهاند. حال این که تا پیش از این تجربهی تلخ آن پزشک متخصص در خوزستان، یا مدیر موفق مدرسه در شهرستان بابل، یا آن استادتمام دانشگاههای مطرح در پایتخت به مانند آن مادر داروساز زنجانی گزارش شده همگی با تکیه بر علم و تجربه گرانسنگ خود، در شمار نیروهای انسانی فعال کشور برای اقشار مختلف اجتماعی منشاء خیر بودند.
همیار زندانیان غیرعمد باشیم
بنابر اعلام این خبر، پویش «رهایی فاطمی» از آغاز ایام فاطمیه آغاز شده و تا روز دوشنبه (۳ آذر ماه) ادامه خواهد داشت. با هر نیت و در قالب هر نذری در روزهای منتهی به شهادت حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها برای بازگرداندن بانویی از این جمع ۹۷۳ نفره به آغوش خانوادههای چشمانتظار همیار ستاد دیه باشیم.
نیکوکارانی که تمایل دارند با لبیک به این کمپین در اجر این کار معنوی مشارکت نمایند، میتوانند ضمن مراجعه حضوری به ستاد مردمی دیه در سراسر کشور یا واریز مبالغ اهدایی از طریق درگاه رسمی و امن بانکی این مجموعه، از طریق پیوند پیشرو از چند و چون پویش انساندوستانه «مهر فاطمی» اطلاع یابند.