کشف یک جسد در حاشیه روستا و اعتراف به قتل برادر

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با حضور در محل با جسد مردی که مدتی از فوتش گذشته روبرو شدند که طی هماهنگی با مرجع قضائی جهت اقدامات لازم به پزشکی قانونی منتقل گردید.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با شناسایی هویت متوفی و در ادامه تحقیقات و با هماهنگی مرجع قضایی، موفق شدند که مظنون به قتل را که برادر 64 ساله مقتول بود را دستگیر و در بازجویی ها به قتل برادر خود اعتراف و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهم به همراه پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.