کشف یک جسد در حاشیه روستا و اعتراف به قتل برادر
رئیس پلیس آگاهی استان ایلام، از کشف یک جسد و شناسایی و دستگیری عامل قتل با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی خبرداد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "خداداد رشیدی" در تشریح این خبر 'گفت: در پی اعلام یکی از شهروندان به مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر مشاهده جسدی در حاشیه یکی از روستاهای ایلام، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با حضور در محل با جسد مردی که مدتی از فوتش گذشته روبرو شدند که طی هماهنگی با مرجع قضائی جهت اقدامات لازم به پزشکی قانونی منتقل گردید.
وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با شناسایی هویت متوفی و در ادامه تحقیقات و با هماهنگی مرجع قضایی، موفق شدند که مظنون به قتل را که برادر 64 ساله مقتول بود را دستگیر و در بازجویی ها به قتل برادر خود اعتراف و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهم به همراه پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.