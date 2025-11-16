به گزارش ایلنا، زهرا عابدینی در برنامه «عصر خانواده» شبکه دو سیما درباره اهمیت تاب‌آوری و پیشگیری در بروز جرائم، اظهار کرد: تاب‌آوری اساساً سپر دفاعی هر انسانی مخصوصاً نوجوانان و جوانان در مواجه با بحران‌هایی است که با آن روبه‌ور می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: اساساً افرادی که از قدرت تاب‌آوری بالاتری برخوردارند، بسیار راحت‌تر قادر به حل مسائل خواهند بود.

وی تصریح کرد: قدرت تاب‌آوری به نوجوانان و جوانان کمک می‌کنند با بحران‌هایی مقابله کنند که بعضاً به مانند طوفان در زندگی روی می‌دهند.

عابدینی با بیان اینکه قدرت تاب‌آوری، قدرت دفاع را به نوجوانان و جوانان آموزش می‌دهد، گفت: توان تاب‌آوری به نوجوانان و جوانان کمک می‌کنند در مقابل مشکلات و طوفان‌ها از جای خود برخیزند و مجدد قد علم کنند.

«تاب‌آوری» منجر به قدرت بازسازی می‌شود

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر، تاب‌آوری را قدرت بازسازی فرد دانست و گفت: تاب‌آوری از شناخت و آگاهی نسبت به مسائل، محیط اطراف و پیامدهای مثبت و منفی مشکلات به وجود می‌آید.

وی با تأکید بر اینکه قدرت تاب‌آوری منجر به این می‌شود تا افراد پس از شکست‌ها یا زمین خوردن‌ها یا بروز بحران‌ها، با وجود اعتماد به نفس لازم، مجدد از جای خود برخیزند، خود را ساخته و به مسیرشان ادامه دهند، گفت: نه تنها در جامعه ما بلکه در تمام دنیا، فرزندان در محیط بیرون از خانواده ممکن است با آسیب‌های مختلفی مواجه شوند؛ بسیاری از جامعه‌شناسان نیز می‌گویند که به تعداد تمام پدیده‌های اجتماعی، آسیب وجود دارد.

عابدینی با بیان اینکه پدیده‌های اجتماعی می‌توانند توأمان جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشند، ادامه داد: نکته حائز اهمیت نوع ارتباط والدین با فرزندان است، ما همیشه به این گمان هستیم که می‌دانیم چگونه باید با فرزندان خود ارتباط برقرار کنیم و به طور مثال می‌گوییم ما فردی تحصیل‌کرده هستیم و نوع مواجه با مشکلات فرزندانمان و مدیریت این مشکلات را می‌دانیم.

اکنون با آسیب‌های نوپدید مواجه هستیم

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه با وجود سطح تحصیلات ارشد والدین و تجربیات زیاد در حوزه‌های تخصصی باید بدانیم که لزوماً در بسیاری از حوزه‌ها و مخصوصاً مواجه با آسیب‌های اجتماعی ممکن است شناخت نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: اکنون یک سری از آسیب‌ها به شدت نوپدید هستند یعنی ممکن است یک والد شاغل با تجربه زیاد در حوزه کاری خود، نسبت به آسیب‌های نوپدید که پیرامون فرزندش مانند یک تهدید عمل می‌کند، شناخت کافی نداشته باشد.

فضای مجازی یکی از بسترهای بروز آسیب‌های نوپدید است

وی، فضای مجازی را یکی از فضاهایی دانست که ممکن است آسیب‌های نوپدید در آن بروز و ظهور پیدا کند و افزود: ما نسبت به دوستان حقیقی و بیرون از خانواده فرزندان خود شناخت داریم اما فرزندان ما در فضای مجازی با صدها دوست و گروه روبه‌رو هستند که مرتباً اطلاعات مختلفی را به فرزندان ما مخابره می‌کنند و فرزندان نیز ناخودآگاه در معرض ارتباطات و اخبار قرار می‌گیرد.

والدین غالباً نسبت به تغییرات روحی و روانی فرزندانشان بی‌توجهند

عابدینی با تأکید بر اینکه بخشی از اطلاعات منتقل شده در فضای مجازی به فرزندان ممکن است کاملاً جنبه آسیب‌زا داشته باشد، گفت: والدین در بسیاری از اوقات نمی‌دانند که فرزندان آن‌ها چه آموزش‌هایی از فضای مجازی می‌بینند و متأسفانه در بسیاری از اوقات نیز به خاطرعدم آموزش نسبت به تغییرات روحی و روانی فرزندانمان بی‌توجهیم.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: والدین در صورت گوشه‌گیری، کم حرف شدن یا پرخاشگری فرزند باید به دنبال دلیل این اتفاقات و کالبدشکافی آن بپردازند همچنین والدین باید روش‌های ارتباطی با فرزند را بدانند، بسیاری از اوقات گمان می‌کنیم، صرفاً فرزند را با نصحیت کردن و جملاتی از این دست که «مرتب سرت در گوشی نباشد»، «با فلان دوستت نگرد»، «فلان کار را نکن» و … می‌توانیم او را تربیت کنیم.

وی افزود: ما والدین از آسیب‌هایی که مخصوصاً از ناحیه فضای مجازی متوجه فرزندان ما می‌شود و آسیب‌هایی که بیرون از منزل، فرزند ما را تهدید می‌کند، بی‌اطلاع هستیم؛ این آسیب‌ها آنقدر پنهان هستند که شاید به راحتی متوجه نشویم فرزند ما در واقع در ارتباط و نزدیکی با آسیب‌ها قرار گرفته اما شاید متوجه تغییرات خلق و خوی آن‌ها شویم.

نخستین قدم در رفتن فرزندان به سمت آسیب‌های اجتماعی‌عدم درک و دیده شدن توسط والدین است

عابدینی، نخستین مسئله در تهدید آسیب‌های اجتماعی نسبت به فرزندان را، به بستگی نوع ارتباط والدین با آن‌ها دانست و متذکر شد: نخستین قدم برای رفتن فرزندان به سمت آسیب‌های اجتماعی این است که فرزندان احساس کنند در خانواده دیده نشده یا باور و درک نمی‌شوند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: والدین باید نسبت به شرایط مختلف فرزندان خود و تغییرات خلق و خوی آن‌ها حساس و آگاهی داشته باشند؛ تحقیقات نیز نشان داده آموزش و افزایش دانش والدین نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، منجر به ارتباط بسیار بهتر با فرزندانشان شده و به راحتی فرزند خود را درک می‌کنند.

وی تأکید کرد: نخستین گام برای حمایت والدین از فرزندان این است که خود آن‌ها نیز پذیرای آموزش باشند.

برخورد نرم با دانش‌آموز منجر به درامان ماندن آن‌ها از آسیب‌های بزرگ‌تر می‌شود

عابدینی، مدارس را خانه دوم فرزندان دانست و یادآور شد: خیلی از اوقات مدیران، معلمان و مشاوران فکر می‌کنند که باید مرتب به دانش‌آموز تذکر دهند، در صورتیکه باید بپذیریم دانش‌آموز ممکن است اشتباهاتی انجام دهد و روش برخورد با وی لزوماً سلبی و منفی نباید باشد. خیلی از اوقات یک دانش‌آموز با یک برخورد نرم و ایجابی مسیر خود را پیدا کرده و از آسیب بزرگ در امان خواهند ماند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: باید قبول کنیم اگر دانش‌آموزی در محیط خانواده یا مدرسه در انجام کاری ناتوان است، به معنای این است که وی به طور کامل توانایی درس خواندن ندارد و باید تحت فشار قرار گیرد بنابراین نقش مشاورین، والدین، مربیان و مدیران در افزایش تاب‌آوری فرزندان بسیار مهم است.

وی، قرارگیری فرزندان در معرض کار گروهی و فضاهای ورزشی حائز اهمیت دانست و گفت: وقتی فرزندان در ارتباطات و اقدامات گروهی قرار گیرند و شکست‌ها را در این فضا تجربه کنند، آن‌ها را در مواجه با شکست‌های احتمالی در آینده و در محیط‌های اجتماعی مقاوم می‌کنند و یاد خواهند گرفت هر موقع زمین خوردند، می‌توانند دوباره بلند شده و مسیر را ادامه دهند.

محیط خانواده نخستین پناه و مأمن فرزندان است

عابدینی نخستین پناه و مأمن فرزندان را محیط خانواده و دومین پناه را محیط مدرسه دانست و گفت: اگر دوران کودکی و نوجوانی دورانی باشد که فرزندان رشد صحیح شخصیتی در مدرسه و خانواده داشته باشند، در آینده و در محیط دانشگاه، کار و جامعه نیز از قدرت تاب‌آوری بالاتری برخوردار شده و می‌توانند از خود صیانت کنند.

