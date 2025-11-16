به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان امروز صبح -یکشنبه- در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد یک ساله معاونت جوانان در خصوص اعطای وام ازدواج به جوانان گفت: تا پایان شهریور ماه ۲۹۱ هزار نفر و ۸۵۸ نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این وزارتخانه هیچ مسئولیت مستقیم یا اجرایی در اعطای وام ندارد و صرفاً نقش نظارتی و پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها، به ویژه بانک‌ها را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: در حوزه‌ای که هیچ اختیاری نداریم، پیگیری مطالبات جوانان در خصوص وام ازدواج انجام می‌شود.

معاون امور جوانان اظهار داشت: در این مدت، ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج به ارزش ۹۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر در صف انتظار وام بودند.

به گفته وی استان‌هایی که کمترین میزان پرداخت وام به جوانان را داشته‌اند شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و آذربایجان غربی هستند که تنها ۲۸ تا ۳۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند، در حالی که میانگین کشوری ۴۰ درصد است. استان‌های ایلام، اصفهان، مرکزی، تهران و آذربایجان شرقی در شش ماهه اول سال جاری با ۴۸ تا ۵۱ درصد موفقیت عملکرد مطلوبی داشتند.

رحیمی در خصوص نحوه پرداخت وام توسط بانک ها گفت: پرداخت وام‌ها بر اساس منابع داخلی بانک‌ها و سهمیه مشخص آن‌ها انجام می‌شود و این عدد برای همه بانک‌ها یکسان نیست. به عنوان مثال، بانک ملت بر اساس منابع خود سهمیه‌ای مشخص دارد و نسبت به آن عمل می‌کند. با وجود تعداد بالای صف انتظار، بانک‌ها در تلاش برای پرداخت وام هستند.

وی در این ادامه تصریح کرد: مجلس سال گذشته با وجود تمایل به افزایش وام ازدواج، منابع کافی را تأمین نکرد و رقم وام همانند سال قبل باقی ماند. این موضوع ضرورت بررسی اثرگذاری وام ازدواج به عنوان مشوق ازدواج توسط نهادهای اجتماعی و محققان را نشان می‌دهد تا به تصمیم‌گیران، به ویژه مجلس و دولت، منتقل شود.

وی اظهار کرد: یکی از مصوبات ساماندهی جوانان، تأسیس بانک مجازی جوانان ایران است. با یکی از بانک‌های عامل مذاکراتی داشته‌ایم و احتمال می‌دهیم به نتیجه برسیم تا تسهیلات ازدواج، اشتغال و فرزندآوری را در این بانک مجازی یا همان جی‌بانک جوان‌بانک متمرکز کنیم. این اقدام می‌تواند فرایند رصد و مطالبه تکالیف بانک‌ها را نیز شفاف‌تر و برخط کند.

وی با بیان اینکه با استفاده از ابزارهای موجود می‌توان بدون نیاز به مراجعه حضوری، وام‌ها را با حفظ شأن و کرامت جوانان ارائه کرد، گفت:طرح بانک مجازی جوانان ایران با همکاری یکی از بانک‌های عامل در حال پیگیری است تا تسهیلات وام ازدواج، وام اشتغال و وام فرزندآوری به شکل مؤثرتر و برخط ارائه شود.

رحیمی در ادامه یادآور شد: این کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه‌های منتخب داخلی طراحی شده و می‌تواند جایگزینی برای وام ازدواج باشد، به ویژه در شرایطی که بانک‌ها پرداخت وام را با تأخیر انجام می‌دهند. با این حال، اعتقاد داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید طبق تکالیف قانونی خود، وام ازدواج را به موقع و با حفظ کرامت جوانان پرداخت کنند.

وی افزود: در شرایطی که پرداخت وام‌ها با کندی همراه است، نباید کارت رفاهی جهیزیه به ابزاری تبدیل شود که روند دریافت وام ازدواج را کندتر کند. ما نمی‌گوییم که این طرح خوب یا بد است، اما معتقدیم که باید از منظر جوانان آسیب‌شناسی شود. در حال حاضر باور داریم که بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید طبق تکالیف قانونی و با حفظ کرامت متقاضیان، وام ازدواج را به‌موقع پرداخت کنند.

او گفت: آمارهایی که ارائه کردم مطابق با گزارش‌های رسمی بانک مرکزی است. در نامه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور برای ما ارسال کرده، اعلام شده که چند بانک مشخص به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند. ما این موضوع را عیناً منعکس کرده‌ایم. ممکن است بانک‌ها دفاعی داشته باشند، اما ارزیابی سازمان بازرسی مستند است و اسامی آن بانک‌ها را نیز منتشر کردیم.

رحیمی در ادامه تاکید کرد: از زمان استقرار معاونت جوانان، رصدخانه اجتماعی جوانان ایران را تأسیس کرده‌ایم. این رصدخانه اطلاعات خود را از سازمان‌های متولی جمع‌آوری می‌کند و تا کنون ۹۸ موضوع محوری و ۶۷۰۰ لایه اطلاعاتی در آن ثبت شده است. با استفاده از این سامانه، امکان تحلیل همبستگی داده‌ها بر اساس بلوک‌های جمعیتی و محله‌ای فراهم شده است؛ به‌طور مثال می‌توان ارتباط بین گروه‌های سنی زیر ۳۰ سال و نرخ خودکشی در یک استان یا شهر مشخص را بررسی کرد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش با اشاره به اینکه این اقدام یک قدم رو به جلو است،چون پیش از این داده‌های مرتبط به این شکل در دسترس نبود، تصریح کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهور بر تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد، سعی کرده‌ایم اطلاعات جامع و استاندارد از منابع مختلف شامل سازمان ثبت احوال، پایگاه رفاه ایرانیان و پایگاه بهزیستی کشور جمع‌آوری کنیم و به یک استاندارد واحد دست یابیم. به گفته وی، ما ساختار جدیدی ایجاد نکرده‌ایم، بلکه از ظرفیت موجود جوانان بهره برده‌ایم. آموزش‌های لازم داده شده و یک دیتابیس و پلتفرم آنلاین برای افکارسنجی جوانان طراحی شده است. همچنین با استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، احساسات، محتوا و سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی جوانان تحلیل می‌شود تا تصمیم‌گیران بتوانند تصویر دقیق‌تری از شرایط داشته باشند.

رحیمی افزود: در آینده نزدیک، مرکز رصد به صورت فیزیکی و با اتاق وضعیت مجهز افتتاح خواهد شد تا تصمیم‌سازان بتوانند داده‌ها و شاخص‌ها را به صورت برخط مشاهده کنند و تصمیمات مبتنی بر شواهد اتخاذ شود.

وی با اشاره به حجم آسیب‌های اجتماعی در جامعه گفت: بیشترین آسیب‌ها شامل مسائلی است که پیش‌تر اشاره شد، اما باید توجه داشت که در مقایسه با سطح جهانی، مشکلات ما قابل مدیریت است. به عنوان مثال، احساس افزایش خودکشی، اعتیاد یا بیکاری بیشتر به دلیل حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی است، نه لزوماً افزایش واقعی این مشکلات نسبت به ده سال گذشته. ما باید مشکلات را رصد و حل کنیم، اما نباید موج منفی‌ای ایجاد کنیم که تصویر واقعی را تحریف کند.

رحیمی همچنین در خصوص آمارهای ازدواج و طلاق گفت: میانگین سن طلاق در کشور در سال ۱۴۰۳ برای آقایان ۳۹ سال و برای خانم‌ها ۳۴.۳ سال بوده است. بیشترین میانگین سن طلاق مربوط به استان‌های تهران، البرز، اصفهان و گیلان است و پایین‌ترین آن مربوط به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان است. همچنین میانگین سن ازدواج در سال ۱۴۰۳ برای آقایان ۲۸.۳ سال و برای خانم‌ها ۲۴.۱ سال بوده است. بالاترین میانگین سن ازدواج مربوط به تهران، البرز و ایلام و پایین‌ترین مربوط به سیستان و بلوچستان و خراسان‌ها است.

به گفته وی، مناطق سیستان و بلوچستان و خراسان، ازدواج زودتر انجام می‌شود و احتمال طلاق کمتر است. کل تعداد طلاق‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۴ هزار مورد بود که نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی داشته است. در همین سال، ۲۲۴۹ نفر ازدواج مردان بالای ۷۵ سال ثبت شده است که از این تعداد ۱۶۹۱ نفر طلاق نگرفته‌اند و ۱۲۷ مورد طلاق مربوط به همسران قبلی بوده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش آمار در ادامه اظهار کرد: ۲۸۰۹ کارگاه ازدواج و خانواده برگزار شد و ۳۹۲ هزار نفر ساعت آموزش داده شد. دوره‌های راهنمای خانواده شامل ۴۸۰۰ نفر ساعت آموزش بود. همچنین ۳۴۷۸۹ جلسه مشاوره رایگان برای ۱۹ هزار جوان، به ویژه دهک‌های پایین یک تا سه برگزار شده است. علاوه بر این، آموزش تخصصی به روانشناسان و مشاوران شامل ۷۰ هزار نفر ساعت و آموزش تخصصی به مدیران و مؤسسان مراکز ۱۲۰۰ نفر ساعت بوده است.

وی اضافه کرد: در سراسر کشور حدود ۱۵۰۰ مرکز مشاوره مجوز دریافت کرده‌اند که شامل ۵۰۴ مرکز تخصصی مشاور ازدواج است. همچنین ۴۱ مجوز در حوزه ازدواج و خانواده در سازمان‌های مردم‌نهاد صادر شد و ۱۴۰ جشن ازدواج ملی و استانی برگزار شده است. جشنواره هنری نسل اوبی با ۶۰۰۰ اثر هنری در حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت برگزار شد. برآورد تغییرات جمعیتی کشور برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۳ نیز آماده شده است تا در تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون امور جوانان افزود: یکی از تمرکزهای اصلی ما توانمندسازی نوجوانان و جوانان، به ویژه دختران، در دهک‌های پایین جامعه است. برنامه‌های ما برای جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله طراحی شده تا مهارت‌های لازم برای ایجاد اشتغال و معیشت را فرا بگیرند. این برنامه‌ها در پنج استان به صورت پایلوت اجرا شده و اکنون در سطح کشور در حال گسترش است. با وجود محدودیت بودجه و ساختار، توانسته‌ایم اقدامات ملموسی انجام دهیم.

رحیمی در اقدامات انجام شده برای اشتغال جوانان گفت: در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌ها از انجام تکالیف خود فرار می‌کنند، ما با همان بودجه سال‌های گذشته و بدون اعتبار جدید، مدلی مدیریتی طراحی کردیم که بتواند ۵۰ هزار نفر از سربازان وظیفه را شاغل کند. این تعهدی است که خودمان داده‌ایم و کسی از ما نخواسته است. در سال ۱۴۰۴، برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رود و دفتر اداره کل طرح‌های ملی، با ریاست رئیس سابق مجلس دانش‌آموزی و مدیر کل فعلی، این اقدامات را به سرانجام می‌رساند.

رحیمی درباره تسهیلات اشتغال جوانان تصریح کرد: در سال‌های گذشته منابع اختصاص یافته برای اشتغال جوانان بسیار محدود بود؛ دو تا سه میلیارد تومان بیشتر نبود و سال گذشته هم جذب نشد. اما امسال ۱۲۹۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه جذب شد و با بانک توسعه تعاون قرارداد منعقد کردیم که مبلغ پله‌ای تا ۴,۸۷۰ میلیارد تومان را فراهم کند. تاکنون، شهریور ماه، ۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۳ پرونده معرفی شده به بانک بررسی شده است. در مجموع، ۴۴۶۰ پرونده وارد شده که ۲۷۷۳ پرونده مربوط به افراد در دهک‌های پایین است.

به گفته وی تسهیلات ما برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ قابل استفاده است و تفکیک آن در حوزه‌های تولید، خدمات و کشاورزی انجام شده است. فراخوان عمومی داده‌ایم و رسانه‌ها پوشش داده‌اند و هر فرد علاقه‌مند می‌تواند از طریق سامانه رسمی وزارت ورزش و جوانان اقدام کند. وجه تمایز این طرح این است که هر کسی وام می‌گیرد، متعهد می‌شود حداقل یک جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله را بیمه تأمین اجتماعی کند و کارگاه‌ها نباید تنها جایگزین نیروی موجود باشند، بلکه کار جدید ایجاد شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش در خصوص افزایش آسیب‌های اجتماعی با رد افزایش سه برابری میزان خودکشی در کشور گفت: یک سوم جمعیت کشور در معرض افزایش آسیب‌های اجتماعی هستند، به ویژه اعتیاد و اختلالات روانی. معاونت امور جوانان در این زمینه به صورت ملی برنامه‌ریزی کرده است و طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت جوانان محلات تدوین شده که در حال بررسی و تصویب در سازمان برنامه و بودجه است. هدف این است که از ظرفیت خود جوانان برای کاهش آسیب‌ها استفاده کنیم.

رحیمی درباره همسان‌گزینی و همسریابی گفت: مرجع صدور مجوز مراکز فیزیکی معاونت امور جوانان است و ما تنها صدور مجوز را انجام می‌دهیم. بررسی صلاحیت افراد و نحوه فعالیت‌های پلتفرم‌ها با کمیسیون‌های مربوطه و دستگاه‌های قضائی و انتظامی است. تاکنون ۲۱۳ مرکز فیزیکی مجوز دریافت کرده‌اند و تعداد پلتفرم‌های مجوزدار حدود ۷ تا ۱۰ مورد است.

انتهای پیام/