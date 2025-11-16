به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در جریان این بازدید، با حضور در بند زنان، پای صحبت زندانیان نشست، مشکلات آنان را بی‌واسطه شنید و در جریان وضعیت خانواده‌هایشان قرار گرفت؛ خانواده‌هایی که بسیاری از آنان پس از بازداشت مادر که گاها سرپرست خانواده نیز هست، با فشارهای شدید اقتصادی روبه‌رو می‌شوند.

در این بازدید، نماینده‌ای از خیریه کارساز نیز در کنار تیم معاون رئیس‌جمهور حضور داشت تا از نزدیک شرایط زنان زندانی را مشاهده کند. نهایتا گفت‌وگوها و بازدید میدانی از بند زنان باعث شد حمایت مالی از خانواده زندانیان زن در دستورکار قرار گیرد.

پس از این بازدید، با هماهنگی و همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده و سازمان زندان‌ها، فرایند شناسایی خانواده‌های نیازمند آغاز شد. بر اساس این بررسی‌ها، ۲۱۱ خانواده از میان خانواده‌های زنان زندانی به‌عنوان افراد اولویت‌دار برای دریافت کمک معرفی شدند و با حمایت مالی خیریه کارساز تصمیم به اختصاص کمک به این خانواده‌ها گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در مجموع، یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان از سوی این خیریه برای حمایت از ۲۱۱ خانواده زنان زندانی اختصاص یافت؛ مبلغی که به صورت مستقیم و مشخص به خانواده‌ها پرداخت شد تا بخشی از فشارهای اقتصادی آن‌ها کاهش یابد.

